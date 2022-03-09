للمرة الثانية.. مسؤول فلسطيني يلتقي لابيد لبحث إيجاد أفق سياسي

كشف حسين الشيخ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عن لقاء جمعه بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه بحث معه عددًا من القضايا.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”التقيت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وأكدت له ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية“.

وأكد الشيخ، أنه ”طالب الوزير الإسرائيلي بوقف الإجراءات الأحادية التي تعوق حل الدولتين“، لافتًا إلى أنه وخلال اللقاء تم تناول ”الوضع الإقليمي والدولي“.

التقيت قبل قليل مع وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وأكدت له ضرورة وجود افق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعه وقرارات الشرعية الدولية ووقف الاجراءات الاحادية التي تعيق حل الدولتين. وتناولنا الوضع الاقليمي والدولي. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 9, 2022

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها حسين الشيخ بالوزير الإسرائيلي، حيث سبق أن التقى المسؤولان في تل أبيب، في كانون ثاني/يناير الماضي.

وسبق لقاء حسين الشيخ بالوزير الإسرائيلي، لقاء سري جمعه، يوم الإثنين الماضي، برئيسة مقر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كشفت تفاصيله صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إن ”معيان يسرائيلي رئيسة مقر غانتس، اجتمعت، اليوم، في مدينة رام الله بالوزير حسين الشيخ، -يشغل أيضًا منصب رئيس الشؤون المدنية الفلسطينية-، وذلك لبحث حزمة تسهيلات جديدة تعتزم إسرائيل تقديمها للفلسطينيين“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”الاجتماع ناقش صياغة حزمة التسهيلات الجديدة قبل شهر رمضان الذي يحل بعد حوالي 3 أسابيع“، مشيرة إلى أن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية غسان عليان حضر الاجتماع.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أكد حسين الشيخ، على ضرورة استمرار الاتصالات مع الإسرائيليين لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين، وذلك في تصريحات لموقع ”واللا“ العبري.

وقال الشيخ في حينه، إن ”اللقاء الذي جمعه بالوزير الإسرائيلي كان إيجابيًا للغاية، وفتح الباب أمام زيادة الاتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.

وأوضح الشيخ، أنه ”نقل رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى يائير لابيد، أكد فيها عباس إيمانه بحل سياسي مع إسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات“.

وأشار الشيخ، إلى أن ”عباس شدد في رسالته على أنه يرى أن هناك أهمية كبيرة لأفق سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض لقاء الرئيس الفلسطيني، معتبرًا أنه لا يوجد أي مبرر سياسي لعقد مثل هذا اللقاء.