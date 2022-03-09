الجامعة العربية تقر عقد "قمة الجزائر" في الأول من نوفمبر

أقرَّ الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عقد القمة العربية المرتقبة في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفاد بيان نشرته وزارة الخارجية الجزائرية عبر منصاتها الاجتماعية: ”تبنّى، اليوم، وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه، يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022، تزامًنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة“، وفق ما جاء في نص البيان.

🚩تبنّى وزراء الخارجية العرب، اليوم خلال الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد @TebbouneAmadjid حول تاريخ انعقاد #القمة_العربية التي ستحتضنها #الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. pic.twitter.com/X5xD0G0hcy — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) March 9, 2022

وأضاف البيان، أن“وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة.. أكد على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخًا جامعًا كرَّس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة، وما يحمله من دلالات مهمة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر، وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية“.

ويأتي ذلك، بعد تصريحات سابقة للرئيس الجزائري، حول موعد القمة العربية المرتقبة ببلاده، أشار فيها إلى أنها ستعقد خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

وقال ”تبون“ خلال لقاء دوري مع ممثلي الصحافة المحلية، إنه ”لا يوجد أي خلاف مع القادة العرب بهذا الخصوص بل بالعكس، لم نجد إلا التشجيع من قبل الأشقاء القادة العرب، سواء من الخليج أو مصر الشقيقة، وتونسن واليمن، الذين ينتظرون انعقاد القمة العربية في الجزائر“.

وأعرب تبون عن أمله بأن تخرج قمة الجزائر بنتائج ”إيجابية جدًا“، لا سيما أن العالم العربي يحتاجها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، مشددًا على أن الجامعة العربية تحتاج، اليوم، إلى ”معالجة نصوصها وقوانينها“.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي عدم صحة ما وصفته بـ ”المغالطات“ التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، حول تأجيل القمة العربية في الجزائر، التي كان من المنتظر أن تُعقد في مارس/ آذار الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه ”خلافًا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان (تأجيل موعد القمة) في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلًا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد“.