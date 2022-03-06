مقتل 13 جنديا سوريا بهجوم على حافلة عسكرية في تدمر

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، إن 13 جنديا من الجيش السوري قُتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم على حافلتهم في بادية تدمر.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن عددا من الضباط قُتلوا في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم الأحد ونُفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب وكالة ”رويترز“.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت إذاعة ”صوت أمريكا“ نقلا عن خبراء، إن المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش يخططون لمزيد من الهجمات المميتة في سوريا العام الجاري.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد زيادة نشاط داعش في الفترة الأخيرة، بما في ذلك ضربتان أعلن التنظيم مسؤوليتهما ضد خصومه في المناطق الشرقية والوسطى في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة جنود سوريين قُتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما هاجم التنظيم حافلتهم العسكرية على طريق سريع في المنطقة الصحراوية السورية.