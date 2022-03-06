مقتل 13 جنديا سوريا بهجوم على حافلة عسكرية في تدمر

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، إن 13 جنديا من الجيش السوري قُتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم على حافلتهم في بادية تدمر.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري أن عددا من الضباط قُتلوا في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم الأحد ونُفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسب وكالة ”رويترز“.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت إذاعة ”صوت أمريكا“ نقلا عن خبراء، إن المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش يخططون لمزيد من الهجمات المميتة في سوريا العام الجاري.
وأشار الموقع في تقرير، إلى أن هذه التوقعات تأتي بعد زيادة نشاط داعش في الفترة الأخيرة، بما في ذلك ضربتان أعلن التنظيم مسؤوليتهما ضد خصومه في المناطق الشرقية والوسطى في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة جنود سوريين قُتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما هاجم التنظيم حافلتهم العسكرية على طريق سريع في المنطقة الصحراوية السورية.
وأشارت إلى أن داعش استخدم مدفعية صاروخية في الضربة.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن هجوم على نقطة تفتيش تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور.
وأكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية الهجوم لوسائل إعلام محلية، لكنه قال، لم تقع إصابات من جانبهم.
وقال كولين كلارك، باحث أول في مركز ”سوفان“ ومقره نيويورك: ”يبدو أن ما يحدث هو تعزيز عمليات بطيء للجماعة المسلحة في الأشهر المقبلة، والحقيقة أن داعش جماعة انتهازية للغاية وتتطلع لاستغلال زلات وأخطاء الحكومات الأخرى في المنطقة“.
ورغم خسارة معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في السابق تقريبًا، يواصل داعش شن هجمات كبيرة في سوريا والعراق.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 600 شخص في عشرات هجمات داعش العام الماضي في سوريا.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إن تنظيم داعش سيظل على الأرجح تحديًا أمنيًا كبيرًا للقوات السورية المعارضة في العام الجديد.
واضاف: ”شهدنا العام الماضي ارتفاعا مطردا في الهجمات التي يتبناها داعش سواء في مناطق سيطرة النظام السوري أو قوات سوريا الديمقراطية“.