استشهاد فلسطيني بعد إصابته شرطيا إسرائيليا بعملية طعن في القدس

استشهد فلسطيني صباح الأحد، برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد تنفيذه عملية طعن بالبلدة القديمة بمدينة القدس، أصاب فيها أحد عناصر الشرطة، فيما أصيب عنصر آخر في أثناء إطلاق النار.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث باسم الشرطة، أن أحد عناصرها أصيب إثر قيام فلسطيني بطعنه في البلدة القديمة بالقدس، قبل استشهاد المواطن الفلسطيني عندما أطلقت الشرطة النار عليه.

وقال المتحدث إن الشاب البالغ من العمر 19 عاما، اقترب من رجلي شرطة عند بوابة حوطة بالمدينة القديمة، ”وأخرج سكينا وطعن أحدهما“، فيما رد رجال شرطة آخرون قريبون بإطلاق النار؛ ما أدى إلى استشهاد الشاب الفلسطيني.

وقالت الشرطة إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة أحدهما جراء الطعن والآخر في أثناء إطلاق الشرطة النار. وأظهرت صورة وزعتها الشرطة وجود سكين على الأرض بجانب بقعة دم.

ولم يعلق المسؤولون الفلسطينيون على الفور.

وفي أعقاب عملية الطعن، أغلقت الشرطة الإسرائيلية منطقة باب العامود، وباب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة الـ“14″ العبرية، إلى أن ”هذه العملية هي الثالثة التي تقع خلال فترة قصيرة، وذلك في أعقاب عمليتين أخريين تم تنفيذهما ضد مستوطنين بالقرب من حاجز حزما بمدينة القدس“.

وقبل ثلاثة أيام، أصيب مستوطن إسرائيلي، بجراح مختلفة، بعد تعرضه لعملية طعن قرب حاجز حزما شرقي القدس.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، حينذاك، أن المستوطن الذي أصيب بعملية الطعن، يبلغ من العمر 40 عاما، ووصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا بجروح متوسطة.

وأضافت الصحيفة أن المصاب نقِل إلى مستشفى ”شعاري تسيديك“ داخل إسرائيل، لتلقي العلاج.

وبعد عملية الطعن تلك، قال موقع ”مفزاك لايف“ العبري، إن قوات من مقاتلي حرس الحدود، وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيًّا من مخيم شعفاط للاجئين في القدس.

وبحسب الموقع العبري، فإنه وفي أعقاب معلومات وردت لجهاز الأمن العام ”الشاباك“، وتنفيذ عمليتي طعن بالقرب من حاجز حزما، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًّا في العشرينات من عمره من منزله بالقدس، كان ينوي تنفيذ عمليات طعن بمدينة القدس.

وشهدت عدة أحياء فلسطينية في المدينة، والضفة الغربية، تصعيدًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وعلى إثر الصدامات التي جرت بين المقدسيين والمستوطنين، فرضت الشرطة الإسرائيلية إغلاقًا على حي الشيخ جراح بالقدس، في محاولة منها لبسط السيطرة على الأوضاع هناك، لمنع حدوث المزيد من التصعيد.