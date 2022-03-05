هل تسببت المناهج الدراسية الفلسطينية بأزمة مع الاتحاد الأوروبي؟

أثارت وسائل إعلام إسرائيلية الكثير من التساؤلات حول وجود أزمة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي؛ بسبب المناهج الدراسية الفلسطينية، خاصة وأن الاتحاد من أهم الممولين لخزينة السلطة.

وحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بملايين اليوروهات من الأموال المخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية السنوية، وذلك بعد فشل إصلاح المناهج الدراسية، في إشارة إلى مطالبة الاتحاد بإصلاحات جديدة في تلك المناهج.

وعام 2018، أصدرت السلطة الفلسطينية سلسلة من الكتب الدراسية، وأشارت في حينه إلى أن هذا الإصدار يأتي في ختام عملية إصلاح شاملة للكتب المدرسية الفلسطينية، في حين تطالب إسرائيل والولايات المتحدة بمزيد من الإصلاحات.

إصلاح المناهج

صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية أشارت إلى تأخر وصول ملايين اليوروهات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطة الفلسطينية، مبينة أن المسؤولين الأوروبيين يناقشون ما إذا كان سيتم ربط أجزاء من المساعدة الخارجية بإصلاحات في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها اليوم السبت، أن ”مجموعة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي دعت عبر الأحزاب إلى تقليص الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية؛ بسبب فشل إصلاح الكتاب المدرسي“.

وحسب الصحيفة، فإن المشرعين طالبوا في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن يكون التمويل ”مشروطًا بالإصلاح“، مضيفة أن ”الكتب المدرسية الفلسطينية المعنية أظهرت روايات معادية للسامية وتمجيداً للعنف“، وفق تعبيرها.

وبينت أنه ”على الرغم من الوعود التي قُطعت للدول المانحة بمراجعة الكتب المدرسية، أعادت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية طبع تلك الكتب العام الماضي بنفس القضايا التي أثارها الاتحاد الأوروبي“.

واستكملت الصحيفة: ”كما كتبت السلطة الفلسطينية آلاف الصفحات من المواد الجديدة، أي ما يعادل تقريباً حجم جميع الكتب المدرسية في المناهج الدراسية“.

ووفق مزاعم الصحيفة، فإن ”المواد الجديدة تضم محتوى أسوأ من الكتب المدرسية الفلسطينية الحالية أو السابقة، مع عدد أكبر من الدروس التي تحرض بشكل مباشر على العنف وتنشر معاداة السامية بشكل علني“، حسب قولها.

وحسب الصحيفة، فإن ”الرسالة أكدت للاتحاد الأوروبي أن سنوات من المفاوضات مع السلطة، الفلسطينية واللجان المتكررة التي تعهدت بعدم التسامح مع معاداة السامية، فشلت في إحداث التغيير المنشود“.

وأضافت الرسالة، وفق الصحيفة، أنه ”لا يزال الأطفال الفلسطينيون يتعرضون لسوء المعاملة حيث يتم تعليمهم الكراهية“، معتبرة أن ”مطالبة السلطة الفلسطينية بمراجعة هذه الكتب هو أمر مفروغ منه، وواجب بديهي وغير قابل للتفاوض“.

الاتحاد الأوروبي يُعلق

بدوره، نفى مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بفلسطين، شادي عثمان، الأنباء التي يجري تداولها عن حجب الاتحاد الأوروبي الأموال المخصصة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

وقال في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ إن ”الأمر مرتبط بإقرار الموازنة العامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال الفترة القصيرة المقبلة“.

وأضاف عثمان أن ”الاتحاد الأوروبي أوقف العام الماضي صرف جميع المنح لكل دول الشرق الأوسط، وذلك بسبب وضعه آلية جديدة للتمويل“، وحالياً يتم العمل مع كل دولة على حدة“، نافياً أن يكون تعليق التمويل له علاقة بالمناهج الدراسية الفلسطينية.

وأشار عثمان إلى أنه ومنذ بداية العام الماضي تم إبلاغ السلطة الفلسطينية أن الدفعات المالية لن تكون كاملة، ولكنها لن تتوقف“، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم العام الماضي ما مجموعه 23 مليون يورو لخزينة السلطة.

وتابع: ”خلال الفترة المقبلة سيتم إقرار الموازنة والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والآن نعمل على إنجاز الموازنة، لكن الظروف الدولية تحول دون إنهاء هذا الملف“.

واستدرك: ”لكن بغض النظر عن هذه الأحداث، فهناك سلسلة اجتماعات ستتم خلال الفترة المقبلة؛ من أجل إقرار المبلغ الخاص بدعم السلطة الفلسطينية وتحديد أوجه صرف هذا المبلغ“، مؤكدًا أن ”الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدعم الأوروبي للفلسطينيين“.

وحول وجود ملاحظات على المناهج الدراسية الفلسطينية، قال عثمان: ”نعمل مع الفلسطينيين في مختلف القطاعات، والتعليم أحد القطاعات التي نتواصل بها مع السلطة الفلسطينية، وأي ملاحظات تتم مناقشتها داخل تلك اللجان المشتركة“.

وأكمل عثمان: ”العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية مفتوحة، ولجنة قطاع التعليم موجودة منذ سنوات طويلة، والكل متفق على معايير الأمم المتحدة“، لافتاً إلى أن فلسطين تتبنى هذه المعايير منذ سنوات طويلة.

المموّل الأكبر

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، والتي تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد الضفة الغربية، كما تقدم تمويلاً خاصاً لقطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تحويله مساهمة مالية تبلغ 15.6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية؛ لمساعدتها في دفع رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي في حينه، إنه ”يقدم هذه المساهمة كدعم يستهدف موظفي الخدمة المدنية، الذين يعملون في الغالب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين“.