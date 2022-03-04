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في اتصال مع زيلينسكي.. محمد بن زايد يؤكد أهمية إيجاد تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 04 مارس 2022 17:47 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2022 18:10 GMT

في اتصال مع زيلينسكي.. محمد بن زايد يؤكد أهمية إيجاد تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية عبر "التفاوض والحوار والتفاهم". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي

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المصدر: فريق التحرير

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة الأوكرانية عبر ”التفاوض والحوار والتفاهم“.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة إن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة عددًا من القضايا الإقليمية والدولية“، مشيرة إلى أن ذلك ”في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية“.

وأضافت أن ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطلع الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حاليًا، مؤكدًا ”أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم“.

وقالت إن بن زايد أشار إلى أن ”دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية“.

كما أكد ”ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة، بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي“.

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