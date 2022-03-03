الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

قالت دولة الإمارات، اليوم الخميس، إن رعايا أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إليها.

وقالت سفارة كييف في الإمارات، إن السلطات الإماراتية أوقفت العمل مؤقتا بالإعفاء من التأشيرة يوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن فيصل لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، أعلن أن رعايا أوكرانيا مؤهلون للحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى البلاد.

ورداً على اتصال من وكالة ”رويترز“ للأنباء، قال مسؤول بالسفارة الأوكرانية، إن البعثة تعمل على التأكد من الإمارات رسميا من ذلك.

وفي اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أيدت دول الخليج العربية الست تأنيب روسيا على غزوها أوكرانيا ومطالبة موسكو بسحب قواتها العسكرية.

وامتنعت الإمارات الأسبوع الماضي، عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستنكر الغزو.

ودافع مسؤول كبير في الإمارات عن قرار الامتناع عن التصويت، قائلا إن الانحياز لطرف من الطرفين سيشجع العنف.

وتتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة لليوم الثامن، وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، في وقت دخلت فيه الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قرارا يطالب روسيا بـ“التوقف فورا عن استخدام القوة“ ضد جارتها.

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف، وخاركيف (شرقا)، وخيرسون (جنوبا) التي أعلنت القوات الروسية دخولها، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وكان الموقف الأبرز أمس الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل 498 من جنودها منذ بداية هجومها العسكري على أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن حصيلة خسائرها منذ بدء عمليتها العسكرية يوم الخميس الماضي.