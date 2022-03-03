هل أصبح تأجيل الانتخابات البرلمانية على جدول الحكومة اللبنانية؟

يتوجّس متابعون للشأن اللبناني من تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب عدة تتوزع بين قانونية ولوجستية ومالية وأمنية في ظل الخلاف حول موضوع اعتماد الدوائر المخصصة للمغتربين و ”الميغاسنتير“؛ أي البطاقة الإلكترونية الممغنطة.

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، يوم الجمعة، في القصر الجمهوري حول هذا الأمر، ومن ضمن بنود جدول الأعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع ”الميغاسنتر“، والسؤال المطروح في هذا الإطار، هل يشكل طرح تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مقدمة لتأجيل الانتخابات البرلمانية؟

خرق الدستور

يؤكد الكاتب والباحث السياسي روني ألفا أن ”أي تأجيل لأي استحقاق دستوري هو بالمبدأ خرق للدستور. وبالتالي فإن طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء مناقض لروحية الدستور واحترام المواقيت الدستورية للاستحقاقات البلدية والنيابية، فطرح هذا الموضوع غير جائز على المستوى الدستوري“.

وقال ألفا، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”احتمال تأجيل الانتخابات النيابية كان قد ألمح إليه الرئيس ميشال عون عندما تكلم عن أسباب محتملة تتعلق بالمأزق المالي واللوجستي“.

وأضاف أن ”ذلك قد يكون تمهيدًا لاتخاذ قرار سياسي بتأجيل هذه الانتخابات خصوصًا على ضوء الحدث الجلل الذي هزّ الكرة الأرضية المتمثل بالحرب الروسية الأوكرانية التي ستعيد خلط الأوراق الجيو- سياسية ليس فقط في منطقة الحرب وإنما على مستوى العالم“.

ويرى ألفا إمكانية أنْ ”يُتخذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات ريثما تتوضح الأمور لناحية من سيكون الراعي الإقليمي المقبل وكيف ستتوزع القوى السياسية في الداخل اللبناني“.

مصلحة التأجيل

ومن جهته، يستبعد رئيس إقليم المتن الكتائبي، النائب المستقيل إلياس حنكش، والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة تأجيل الانتخابات.

وقال لـ“ إرم نيوز“ إنه ”أُقر قانون الانتخابات وأصبح أمرًا واقعًا، والتأجيل يحتاج لموافقة مجلس النواب“، على حد قوله.

ويشير حنكش إلى أن ”نتيجة الاستطلاعات تدل أن هناك أطرافًا من مصلحتها التأجيل، كون النتائج لن تكون لصالحها في الوضع الراهن“. ويؤكد ”أن الانتخابات حاصلة لا محالة، إلا إذا طرأ حدث أمني كبير حال دون إجرائها“.

كما طالب حنكش بـ“إشراف دولي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، انطلاقا من انعدام الثقة بأهل السلطة القادرين على التحكّم بالنتائج لصالحهم“.

استحقاقات بديهية

وبدوره، يرى النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عقيص أن ”القدرة على تنظيم انتخابات بلدية ونيابية وحتى رئاسية في نفس الوقت يجب أن تكون متوفرة في أي دولة بالعالم. وهي تسهل على الناخب مغبة المشاركة بعمليات انتخابية لمرات متتالية“.

ويضيف مرشح حزب القوات اللبنانية للانتخابات المقبلة في حديثه لـ“إرم نيوز“: ”للأسف في لبنان أدمنّا الظهور بمظهر العجز عن تنظيم استحقاقات بديهية يجب أن يحضّر لها مسبقًا“.

وأكد ”موافقة القوات اللبنانية على تأجيل الانتخابات البلدية انطلاقا من الحرص على إجراء الانتخابات النيابية وأهميتها بالتغيير السياسي، علمًا أن هذا لا يقلل من أهمية الانتخابات البلدية وضرورة تحقيق الإنماء من خلال العمل البلدي“.

ويشدد عقيص على أن ”تأجيل الانتخابات البلدية ليس مدخلًا على الإطلاق لتأجيل الانتخابات النيابية. ولا يجب أن يفهم كذلك. بل هو يأتي لتأكيد حصول الانتخابات النيابية وضرورة إجرائها بموعدها بالربيع المقبل من خلال تمكين الدولة ووزارة الداخلية من تنظيم هذين الانتخابين ضمن المهل المقبولة“.