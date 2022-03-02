حميدتي: لا مشكلة لدى السودان في إنشاء قاعدة عسكرية سواء روسية أو غيرها

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى فيما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي وأن يكون فيها مصلحة لبلاده.

وكان دقلو، المعروف باسم ”حميدتي“، يتحدث فور وصوله إلى الخرطوم بعد رحلة إلى موسكو بدأت في 23 فبراير/ شباط، عشية الغزو الروسي لأوكرانيا.

حميدتي: لا مشكلة في الموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية لروسيا أو غيرها إذا كان ذلك يصب في مصلحة السودانيين pic.twitter.com/rPW2xrvZqN — إرم نيوز (@EremNews) March 2, 2022

وقال: ”الموضوع يخص بشكل مباشر وزير الدفاع شخصياً، ولكن لو أردت التعليق عليه فأنا أرى أن لدينا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، لو أي دولة تريد فتح قاعدة ونحن لدينا فيها مصلحة ولا تهدد الأمن القومي لنا فلا يوجد لدينا أي مشكلة مع روسيا ولا غير روسيا“.

وكشف حميدتي عن لقاء جمعه مع وفد مصري شهد مناقشة الوفاق والحل السوداني للأزمة السياسية، مؤكداً أن مصر تدعم السودانيين جميعاً وليس المكون العسكري وحده.

يذكر أنه جرى التوصل إلى اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019، وقال قادة عسكريون إنها لا تزال قيد المراجعة.

ودائما ما تسعى موسكو إلى إقامة قواعد في موانئ المياه الدافئة لقواتها البحرية. ونشر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قال فيه إنه وافق على اقتراح الحكومة الروسية لإنشاء مركز لوجيستي بحري في السودان.

وتأتي زيارة دقلو لموسكو، حيث ترأس وفدا من وزراء القطاع الاقتصادي، في وقت يحتاج فيه السودان إلى خطة إنقاذ اقتصادي بعد أن قطع الغرب عنه المساعدات في أعقاب انقلاب أكتوبر تشرين الأول.

وقال دقلو إن الاستثمارات الروسية نوقشت خلال الزيارة، مؤكداً استعداد شركات روسية للوصول إلى السودان خلال الفترة المقبلة.

وأكد موقف السودان الرسمي الداعم لحل دبلوماسي للقتال في أوكرانيا. وكان دقلو قال قبل الغزو إن لروسيا الحق في الدفاع عن شعبها.

كما دعا إلى إنهاء الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ الانقلاب، وإلى إجماع وطني على طريق للمضي قدما صوب الانتخابات.

في المقابل، حذر تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مما وصفه بـ ”تدخل روسي في الشؤون الداخلية للبلاد، عبر نهب الموارد ودعم أجندة الانقلاب، واستخدام الأراضي السودانية في النزاعات الجيوسياسية بالإقليم والعالم“.

وقال البيان إن ”روسيا الاتحادية تستخدم الأراضي السودانية في النزاعات الجيوسياسية في الإقليم والعالم، خصوصاً البحر الأحمر والجوار الإقليمي“.