بعد يوم من نيل ثقة البرلمان الليبي.. باشاغا يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدان رئيس حكومة الاستقرار الليبية فتحي باشاغا الهجوم الروسي على اوكرانيا، داعيا الى احترام السيادة الاوكرانية.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ”هجوم روسيا على أوكرانيا هو انتهاك واضح للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا الديمقراطية“.

وأضاف: ”أحث على احترام سيادة الدولة وقرارات سلطاتها المنتخبة“، مضيفا؛ يجب احترام هذه السلطة وليس قمعها“.

وأشار باشاغا الذي حازت حكومته يوم أمس على ثقة البرلمان الليبي أن ،“ليبيا مثال واضح على أن الصراع لا يؤدي إلى أي مكان ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار“.

وقال باشاغا ”في أوكرانيا، يشهد العالم صراعًا آخر والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.

وتابع: “أصلي من أجل سلامة المدنيين ووضع حد لهذا الصراع”.

ورأى رئيس الحكومة الليبية الجديدة أن ”لهذا الصراع آثارا عالمية يجب معالجتها“، لافتًا إلى أن ”ليبيا ملتزمة بدعم واستقرار مصادر الطاقة والأمن في البحر الأبيض المتوسط“.

ومنح مجلس النواب الليبي يوم أمس الثلاثاء الثقة لحكومة باشاغا باغلبية 92 صوتا من مجموع 101 نائب حضروا الجلسة.

وتخلف حكومة باشاغا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي أنهت أمدها يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرى تأجيلها.

ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا، وتوعد باعتبار أي محاولة للسيطرة على مقار حكومية بمثابة اعتداء تجب مقاومته.

وخلال كلمته التي ألقاها في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار ”لا للتمديد“ الذي أقيم يوم الأحد الماضي، طالب الدبيبه بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب من أجل التخلص من الأجسام الحالية.

ودعا الدبيبه السلطة القضائية إلى الانحياز للشعب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبه خلال مشاركته في الملتقى: ”كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة في يونيو المقبل لكن مجلس النواب لم يصبر، ودخلنا في الانتخابات والقوة القاهرة، واتهمونا نحن الشعب الليبي بالقوة القاهرة ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث“.