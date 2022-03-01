البرهان يعين أحمد عثمان حمزة واليا للخرطوم

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا قضى بتعيين أحمد عثمان حمزة والياً مكلفاً لولاية الخرطوم حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وشغل حمزة العام الماضي منصب أمين عام حكومة الخرطوم وواليا مكلفا عليها بقرار من البرهان أيضا عقب قرارات الجيش في 25 اكتوبر/ تشرين ثاني الماضي التي أطاحت بحكومة الائتلاف بين العسكريين والمدنيين.

وشغل حمزة أيضا منصب المدير التنفيذي لمحلية أم بدة بالخرطوم.

يأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع سياسية متردية، وسط احتجاجات شعبية مستمرة منذ 4 أشهر.

وتعاني العاصمة السودانية الخرطوم التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة (حوالي ثلث سكان السودان) من أوضاع سيئة في الخدمات العامة، ونقص في المياه وتردي خدمات الطرق والكهرباء والنظافة إضافة إلى غلاء الأسعار.

وأجرى البرهان منذ الإطاحة بحكومة حمدوك سلسلة تعيينات في الخدمة المدنية وإدارات ووزرات ضمن حكومة تصريف الأعمال عقب فض الشراكة مع الحكومة التي ترأسها عبد الله حمدوك وضمت عددا من قادة الأحزاب السياسية في البلاد.

ومنذ أربعة شهور ينفرد الجيش بالسلطة في السودان عقب إعلان قائده عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ وحل الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك.

ومنذ ذلك الوقت ظلت لجان المقاومة السودانية وقوى سياسية وتجمعات نقابية تنخرط في احتجاجات مناهضة لإجراءات قائد الجيش التي اعتبرتها انقلابا على الوثيقة الدستورية ومسار التحول الديمقراطي.

ووصل محتجون سودانيون، يوم الإثنين، إلى القصر الرئاسي، في مظاهرات جديدة خرجت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وطرحت لجان المقاومة السودانية، الأحد، ميثاق ”تأسيس سلطة الشعب“ لاستعادة المسار الديمقراطي، وقيام الدولة المدنية، وإبعاد العسكريين من السلطة.

وتضمن الميثاق ”إسقاط قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية بالكامل“.

وياتي ذلك في ظل تأكيد، قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه لن يتم تسليم السلطة في البلاد إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني.

وأضاف البرهان أن ”الأيادي ممدودة بيضاء لكل المكونات السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني والوصول لانتخابات حرة ونزيهة“.