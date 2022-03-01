غانتس: سنزيد عدد العمال الغزيين المسموح لهم العمل داخل إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، عن نية إسرائيل زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، للعمل داخل إسرائيل، وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية ”كان“.

وحسب الهيئة، قال غانتس خلال زيارته إلى ”شعبة غزة“ في الجيش الإسرائيلي، إن ”إسرائيل تنوي زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذي سيخرجون للعمل في إسرائيل من غزة بشكل فوري، وإنه منذ العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والمعروفة باسم حارس الأسوار خلقنا معادلة ردع جديدة“.

وأضاف: ”نحن نبني القوة والخطط العملياتية، لكننا في الوقت نفسه نخلق معادلة مدنية مباشرة أمام سكان غزة، وننوي توسيع السياسة الإسرائيلية المدنية الإنسانية، بما يشمل زيادة فورية لعدد العمال الذين يخرجون إلى إسرائيل من غزة، قمنا بجانب الحفاظ على الهدوء في غزة، والتقدم في ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس، لنتمكن من توسيع سياستنا وتطوير قطاع غزة“.

وأشار غانتس إلى أن ”حماس في قطاع غزة تتحمل المسؤولية إذا تم انتهاك الهدوء هناك، أو حتى في أماكن أخرى“، معتبرا أن ”سكان غزة أسرى لدى قادة حماس الذين يمنعوهم من إيجاد لقمة العيش، وخلق مستقبل أفضل لأولادهم“.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن تقديمها سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، بهدف الحفاظ على الهدوء وعدم تصعيد الأوضاع مع حماس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية في أواخر العام المنصرم، بينما قال مكتب تنسيق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، إن ”إسرائيل ستقوم بالسماح لحوالي ثلاثة آلاف شخص من غزة بدخول إسرائيل للعمل“، منوها إلى أن ”هذه التصاريح الجديدة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة لفترة طويلة“.

وفي أواخر أيار/مايو الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استمرت 11 يوماً، قبل أن تتدخل كل من الأمم المتحدة ومصر وقطر، وتوقف إطلاق النار بين الجانبين، وشددت حماس، بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على تخفيف الحصار على قطاع غزة، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين من غزة، للعمل داخل إسرائيل، كجزء أساسي من أي اتفاق تهدئة.