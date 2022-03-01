باكستان.. اعتقال مشتبه به بالتورط في هجوم على القنصلية السعودية في كراتشي العام 2011

اعتقلت السلطات الباكستانية، الإثنين، مشتبها به بالتورط في الهجوم على القنصلية السعودية في مدينة كراتشي، وفق ما نقلت صحيفة ”سبق“ السعودية، عن ”دا نيوز“ الباكستانية.

وأعلنت شرطة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن ”إلقاء القبض على المشتبه به بالضلوع في إلقاء قنبلة يدوية على القنصلية السعودية في كراتشي العام 2011“.

ولم يسفر ذلك الهجوم عن خسائر بالأرواح.

وذكرت الصحيفة الباكستانية، أن ”المعتقل ينتمي لجماعة (المهدي)، وهي جماعة محظورة، وتم القبض عليه بعد وصول بلاغ عن موقعه“.

وأشارت إلى أن ”المشتبه به متورط في عدة اعتداءات إرهابية لأسباب طائفية؛ منها إلقاء قنبلة على أحد المساجد بكراتشي بعد حادثة القنصلية وحوادث قتل وسرقة أخرى“.