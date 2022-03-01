استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها صباح الثلاثاء، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة ثالث بجروح حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مداهمة في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر أمنية قولها، إن ”قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين بعد منتصف الليلة الماضية بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية“.

وأضافت أن ”الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك“.

وتابعت أن المداهمة أسفرت عن ”استشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري (22 عاما) من مخيم جنين، وإصابة شابين آخرين بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن والرأس، وتم إدخالهما لغرف العمليات في أحد مستشفيات المدينة“.

وفي وقت لاحق، استشهد الشاب الذي أصيب في رأسه، وهو شادي خالد نجم (18 عاما).

كما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منزله في المخيم.

وانطلقت في ساعات الفجر، من أمام مستشفيي ”ابن سينا“ و“جنين الحكومي“، مسيرة نددت بالمداهمة، جابت شوارع جنين ومخيمها وسط ترديد الهتافات المطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية، بحسب وكالة ”وفا“.

ونعت قوى فلسطينية، الشهيدين الحصري ونجم، فيما أعلِن الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها، حِدادًا عليهما.

وسيتم تشييع جثماني الشهيدين الحصري ونجم، اليوم الثلاثاء، من أمام مستشفى الشهيد ”خليل سليمان الحكومي“ في جنين.

وكثفت القوات الإسرائيلية من تواجدها العسكري في جنين، واقتحمت بلدات وقرى مركة، والجربة، والزبابدة، وجلقموس، وأم التوت، والجلمة.

وشهدت مدن أخرى في الضفة الغربية، توترات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ففي الخليل، أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات إسرائيلية صوب بضع مدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، بحسب وكالة ”وفا“.

واعتقلت قوات إسرائيلية أخرى، يوم الثلاثاء، عضو إقليم حركة فتح في بيت لحم رائد دنون (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة زعترة.