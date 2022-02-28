استشهاد فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب فلسطيني بعد اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها: ”استشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في مخيم جنين، وإصابة مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن“.

وأشارت إلى أن المصاب تم إدخاله لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وكانت مصادر فلسطينية، أشارت في وقت سابق إلى أن اشتباكات وقت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، مشيرة إلى أن الجيش استدعى قوات وتعزيزات عسكرية للمخيم.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهيد يدعى عبد الله الحصري، وهو أحد كوادر سرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ولفتت إلى أن الحصري هو أسير محرر، حيث أفرجت السلطات الإسرائيلية عنه قبل أسابيع بعد انقضاء محكوميته.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات متكررة خلال الأيام الماضية، بعد تصعيد إسرائيل بدأ قبل نحو أسبوعين باغتيال ثلاثة من عناصر كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في تقارير سابقة معلومات حول تنامي قدرات الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة في مخيم جنين الذي تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن قوات الأمن الفلسطينية لا تمتلك أية سلطة فيه.

وقال موقع ”والا“ العبري، في تقرير له نهاية العام الماضي، إن ”هناك عدداً من القضايا البارزة تحتاج حلًا من السلطة الفلسطينية، وأهم هذه القضايا هي وجود بؤرتين عنيفتين بشكل خاص، فقدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سيطرتها عليها، وهما شمال الضفة وجنوب جبال مدينة الخليل“.

وأكد الموقع العبري، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ألمح إلى أن بعض المناطق تتطلب عمليات مركزة، بالإضافة إلى أن جهاز الشاباك كشف بأنه سيتم تغيير رئيس منطقة القدس والضفة الغربية“.

وفي السياق ذاته، أكد الموقع العبري، أن منحى التصعيد ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يتواصل، حيث تؤكد الجهات الأمنية في تل أبيب، في تقديرها للوضع إلى أن عدة خطوات سلبية في المنطقة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في الفترة القريبة بالضفة الغربية“.