السلطة الفلسطينية تحتج لدى قنصل فرنسا على تصريحات رئيس وزرائها بشأن القدس

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الإثنين، القنصل العام الفرنسي في القدس؛ لاستيضاح موقف بلاده من تصريحات رسمية اعتبرت المدينة المقدسة عاصمة ”للشعب اليهودي“.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ”استدعت القنصل العام الفرنسي في القدس المحتلة رينيه تروكاز؛ للتعبير عن استياء القيادة والشعب الفلسطيني من تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بخصوص المدينة المقدسة، والتي أكد أنها عاصمة للشعب اليهودي“.

واعتبر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ أن ”تصريحات كاستكس تمثل انحرافًا عن الموقف المبدئي الذي تعودناه من فرنسا ومن دول الاتحاد الأوروبي، والمبني على أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية“.

وأشار إلى أن تلك التصريحات ”تعتبر انتهاكا واضحا للإجماع الدولي على حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار 487، و2334“.

وبحسب البيان، فإن ”الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تلك التصريحات“.

كما سلمت وكيل الوزارة أمل جادو شكعة القنصل الفرنسي ”رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى نظيره جان إيف لودريان بذات الخصوص“، وفق المصدر ذاته.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي العام في القدس أن ”موقف فرنسا لم يتغير من القدس، ومن حق الفلسطينيين إقامة عاصمتهم في المدينة“.

وشدد على التزام بلاده بحل الدولتين، كما اعتبر أن ”بقاء القنصلية العامة في القدس هو خير دليل على ذلك“.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قال قبل أيام إن ”القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي“، مبينا أنه ”لم يتوقف عن قولها“.

وبين خلال مشاركته في العشاء السنوي المعتاد للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أنه ”يود أن تتضمن محاربة معاداة السامية بجميع مشاريع مؤسسات التعليم العالي الفرنسي“.

ولاقى تصريح رئيس الوزراء الفرنسي غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث اعتبرته القوى الوطنية والإسلامية بأنه ”تجاوز للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة فلسطينية محتلة“.

ودعت القوى الوطنية، في بيان صحفي، رئاسة الوزراء الفرنسية إلى التراجع عن التصريحات التي اعتبرتها ”اصطفافا فرنسيا إلى جانب إسرائيل والاستيطان والفصل العنصري“.

وأكدت أن ”القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وستبقى ملكا للشعب الفلسطيني“، وفق ما ذكره البيان.