للمرة الـ 3 خلال عام.. إسرائيل تحجز محافظ عملات مشفرة بادعاء تمويل حماس

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، على أمر حجز لعملات مشفرة بادعاء تمويلها حركة حماس، وذلك للمرة الثالثة خلال عام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد وقّع غانتس، على أمر حجز لعملات مشفرة بقيمة عشرات الآلاف من الشواكل الإسرائيلية، من 12 حسابا رقميا، وفق ما ذكر موقع ”سيروجيم“ الإسرائيلي.

وذكر البيان، أن ”هذه الحسابات تتضمن نحو 30 محفظة رقمية تابعة لجهات تجارية دعمت شركة المتحدون للصرافة، الخاصة بعائلة شملخ، والتي تم الإعلان عنها كمنظمة إرهابية من قبل وزير الدفاع في وقت سابق“.

وقال ”عائلة شملخ، تقدم من خلال شركات الصرافة المملوكة لها، الدعم لمنظمة حماس، وبشكل خاص لجناحها العسكري، من خلال عمليات تحويل الأموال بحجم عشرات الملايين من الدولارات سنويا“.

وأضاف البيان ”وعلى هذه الخلفية، تم الإعلان عن هذه الشركات كمنظمات إرهابية بموجب أمر صدر عن وزير الدفاع بيني غانتس“.

وأوضح أنه ”تمت مصادرة العملات المشفرة في إطار نشاط مشترك لوحدة السايبر القُطرية التابعة لوحدة لاهاف 433 في شرطة إسرائيل، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (NBCTF) التابع لوزارة الدفاع، وقسم السايبر التابع للنيابة العامة للدولة، وشعبة الاستخبارات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي“.

وتابع ”نتيجة هذه الخطوات، تضررت جهات تجارية وزبائن تعاطوا مع مكاتب الصرافة الخاصة بعائلة شملخ تجاريا واقتصاديا“.

وعلق وزير الدفاع غانتس، على العملية بالقول ”مستمرون في توسيع صندوق الأدوات المتوفرة لدينا في سبيل مواجهة الإرهاب، والشركات التي تزوده“.

ووجه غانتس، تحيته لكل الأجهزة على تعاونها الاستخباراتي والعملياتي والقضائي، مضيفا ”سنواصل عملنا المتكامل الهادف إلى محاربة الإرهاب بكل السبل“.

وفي أواخر العام الماضي، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على أوامر بمصادرة عملات رقمية، بقيمة 2.6 مليون شيكل (800 ألف دولار) تعود ملكيتها للشركة ذاتها التي تتهمها بأنها على صلة بحركة حماس في قطاع غزة.

ووفق بيانات سابقة صادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلي، فقد صودرت هذه الأموال من خلال شركة ”المتحدون للصرافة، في غزة، والتي ترتبط بحركة حماس بشكل مباشر“.

وأشارت هذه البيانات إلى مصادرة نحو 150 محفظة رقمية تعود لشركة المتحدون نفسها، والتي تستخدمها حماس في أنشطتها العسكرية.