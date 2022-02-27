رئيس مكتب الأمن الوطني السوري يزور طهران

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الأحد، بأن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وصل إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره الإيراني الأدميرال علي شمخاني.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، إن الوجود الأمريكي في سوريا أكبر عقبة أمام السلام في هذا البلد.

وذكر شمخاني وفق الوكالة خلال الاجتماع مع اللواء علي مملوك أن ”الوجود الأمريكي في سوريا، والذي كان يهدف إلى نهب ثروات العالم، لا يزال أكبر عقبة أمام السلام في سوريا“.

واعتبر أن ”استمرار هذه العملية (الوجود الأمريكي في سوريا) لا يعطل الأمن السوري فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي أيضا“.

من جانبه، أشاد اللواء علي مملوك عقب الاجتماع بما وصفه بـ“بالدور المميز للسلطات الإيرانية في دعم سوريا في محاربة الإرهاب وشرور الولايات المتحدة“، مؤكداً ”استمرار التعاون بين طهران ودمشق الممزوج بدماء البلدين“، بحسب الوكالة الرسمية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن اللواء مملوك قوله إن ”وجود الشركات الإيرانية والنشطاء الاقتصاديين في سوريا واستمرار التعاون المشترك في القطاعين الاقتصادي والتجاري يوفر المصالح الدائمة للبلدين“.

كان وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، زار برفقة وفد تجاري إيراني سوريا في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تسهيل وجود الشركات الإيرانية في سوريا.

وفي الشهر نفسه أيضًا، التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بوزير الطرق والتنمية العمرانية رستم قاسمي خلال زيارته طهران، وأكد خلالها على ”توسيع التفاعلات الاقتصادية بين الجانبين“.

إلى ذلك، ذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن الدراسات ”تشير إلى أن قدرة تطوير الصادرات الإيرانية إلى سوريا في مختلف مجالات السلع غير النفطية لا تقل عن 700 مليون دولار سنويًا، والخدمات الفنية والهندسية 600 مليون دولار سنويًا، بإجمالي لا يقل عن 1.5 مليار دولار“.

وكان رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن سوريا حظرت استيراد السيارات من إيران.

وأضاف: ”سوريا مثل إيران تعاني من مشكلة العملة الأجنبية، فهم يحاولون منع خروج العملات الأجنبية من بلادهم، لذا طلبوا حظر استيراد السيارات الإيرانية“.