الجامعة العربية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الأوكرانية

تعقد جامعة الدول العربية غدا الاثنين، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، بدعوة من مصر، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي، فيما لم تبد غالبية البلدان العربية موقفا واضحا بعد.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، اليوم الأحد، إنه ”تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدا (الإثنين) على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب مصر“.

ودعت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“: ”دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا“.

وتأتي الدعوة لعقد هذا الاجتماع فيما لم تبد الدول العربية موقفا واضحا تعليقا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، الخميس الماضي، أكدت فيه على ”أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين“.

والجمعة الماضية، امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعلق آلاف الطلاب العرب في أوكرانيا نتيجة العمليات العسكرية في المدن الأوكرانية.

وترتبط دول عربية عديدة بعلاقات تعاون واسعة مع روسيا في مجالات عدة، كما تعتبر موسكو موردا هاما للأسلحة والقمح لعدد منها.

وبخصوص مستجدات الأزمة الأوكرانية، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، اليوم الأحد، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت على صفحتها على موقع ”فيسبوك“، إن القوات الروسية فقدت نحو 146 دبابة و27 طائرة، و26 طائرة هليكوبتر.

وكان المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، قال يوم أمس السبت، إن 3500 جندي روسي لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الروسية التي أطلقتها موسكو.

وأضاف أنه تم تدمير 102 من الدبابات الروسية و536 عربة مدرعة و15 من قطع المدفعية و14 طائرة عسكرية مقاتلة و8 مروحيات، إضافة إلى نظام صاروخي من طراز ”بوك 1“.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها، أن من بين المشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد تم تدمير 223 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و28 طائرة عسكرية على أرض مطارات أوكرانيا، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة من المدفعية والهاون، و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.