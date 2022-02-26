تعرض القيادي بـ"الجهاد الإسلامي" خضر عدنان لإطلاق نار في نابلس

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر خضر عدنان، مساء السبت، تعرضه لمحاولة اغتيال في محافظة نابلس في الضفة الغربية، بعد أن أطلق مسلح مجهول النار تجاهه.

وقال عدنان إن ”مسلحاً من نابلس يقود سيارة أطلق علينا الرصاص خلال تواجدنا في نابلس، وإنه رفض مغادرة البلدة القديمة بنابلس“.

وأضاف في تصريحات له بعد الحادثة، أن ”ما حدث محاولة اغتيال تمت من خلال سلاح آلي“، مطالباً الفصائل الوطنية في مدينة نابلس ونخبها بضرورة حمايته.

وأشار عدنان إلى أنه ”إذا كان مطلق النار يمثل المقاومة سأخرج من نابلس وللمقاومة حديثها معه لاحقًا، أما لو كان لا يمثل المقاومة فليصدر الجميع موقفا واضحا حول ذلك“.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إطلاق النار على القيادي في الحركة خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الإسرائيلية.

وقال النخالة، في بيان له، إن ”الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على حركة الجهاد وعلى كل مجاهد فيها، وسنتصرف بناء على ذلك“.

يشار إلى أن الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان كان في زيارة لعائلات شهداء اغتالتهم إسرائيل في مدينة نابلس بالضفة الغربية، قبل أسبوعين.

ولم تشر الحركة لهوية الفاعلين، إلا أنها أكدت أنهم فلسطينيون ويعملون بتوجيهات من المخابرات الإسرائيلية، حيث تضيف هذه الحادثة توتراً للأوضاع في الضفة الغربية التي تشهد فوضى للسلاح، وعدم قدرة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على ضبط الحالة الأمنية فيها.

وتصاعدت وتيرة الأعمال المسلحة ضمن حالة من الفلتان الأمني في الضفة الغربية، خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت محافظة الخليل اشتباكات عائلية واسعة، تم على إثرها إحراق محال ومنازل لمواطنين فلسطينيين.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينظر إلى المدينة بأنها منطقة ”الفوضى الكاملة“.

وقالت القناة الـ12، في تقرير سابق لها، إن ”الجيش أنهى صياغة خطط عسكرية لعمليات مكثفة في مدينة جنين“، مضيفةً: ”تعتبر المدينة أكبر مركز للمسلحين في الأراضي الفلسطينية“، وفق تعبيرها.