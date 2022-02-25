الكويت تندد بتصريحات مسيئة من رجل دين عراقي

نددت السفارة الكويتية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، بتصريحات رجل الدين العراقي إياد جمال الدين تجاه الكويت، في حين طالبت بمقاضاته.

وكان جمال الدين، وهو معمم ”شيعي“ مثير للجدل، ويسكن الولايات المتحدة، أساء للكويت عبر سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وقال بيان لسفارة دولة الكويت في بغداد إنها ”تستنكر وترفض بشكل قاطع التغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو إياد جمال الدين، والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها، وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردودة“.

وأضاف: ”في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن الاستياء البالغ لمثل هذه التصرفات، التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها“.

كما أثارت تلك التعليقات غضبا واسعا في أوساط النشطاء العراقيين والمدونين، الذين اعتبروها ضمن أجندة مسيئة لدول الجوار، بعد التقدم الذي حققه العراق في علاقاته الخارجية.

وتزامنا مع الغزو الروسي لـ أوكرانيا، تحدث جمال الدين، في سلسلة تغريدات، عن الغزو العراقي للكويت عام 1991، كما استجر تاريخ العلاقات بين البلدين.

ويتبنى جمال الدين موقفا متشددا تجاه الكويت، كما هو حال بعض السياسيين ورجال الدين العراقيين، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غضبا واسعا بشأن تصريحاته.

ففي 2019، قال جمال الدين، في تغريدات على ”تويتر“، إن ”الكويت هي جزء من العراق، وقد تم استقطاعها من قبل بريطانيا واستيراد العائلة الحاكمة من إيران“، مضيفًا أن ”الشعب الكويتي هو من فقراء العراق وإيران والسعودية، وستتم إعادة أرض الكويت للعراق“، حسب تعبيره.

وبإقامته في واشنطن، توفرت لدى جمال الدين مساحة لمهاجمة الكثير من الشخصيات ورجال الدين، ودول الجوار العراقي، إذ يثير الجدل بين الحين والآخر عبر تغريداته.

وينحدر جمال الدين من مدينة النجف، وهو من مواليد عام 1961، وخرج من العراق عام 1979 إلى سوريا، ومن ثم إلى إيران التي درس فيها العلوم الدينية، كما درس الفلسفة والتصوف.

وعقب سقوط نظام صدام حسين دخل العمل السياسي، وانتسب لحزب ”الأحرار“ المنخرط في القائمة العراقية، وشغل منصب نائب في مجلس النواب العراقي للفترة من 2005 حتى 2010 عن محافظة ”ذي قار“.