حزب الله يعترض على إدانة لبنان لروسيا ويطلب "توضيحا" من "الخارجية"

انتقدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة لإدانتها الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعت وزير الخارجية إلى التوضيح، مؤكدة الانقسام في السياسة الخارجية لدّى الدولة الغارقة بالأزمات.

وفي بيان يوم أمس الخميس، أدانت الخارجية اللبنانية اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورًا وسحب قواتها من أوكرانيا، التي تتعرض لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذُ الحرب العالمية الثانية، كما أدان الغرب غزو أوكرانيا وردَ بفرض عقوبات على روسيا.

وكتب نائب حزب الله في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي عبر حسابه على موقع ”تويتر“، اليوم الجمعة، ”أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضل وزير خارجيتنا، وأوضح لنا الأمر“.

ويتمتّع حزب الله، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، بنفوذ كبير في لبنان، وكما روسيا فإن الجماعة دعمت الرئيس السوري بشار الأسد في القتال في الحرب السورية، وألقت إيران اللوم في حرب أوكرانيا على ”الأعمال الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي“.

واعترض وزير الثقافة محمد المرتضى المحسوب على حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله على بيان وزير الخارجية اللبنانية، وقال إن ”المادة 65 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، فلا يمكن لوزير الخارجية أن يصدر أي موقف حول أي نزاع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وإلا يكون قد حدد منفردا السياسة العامة للدولة وهي صلاحية لا يحوزها“.

وفي وقت لاحق اليوم قالت وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير اجتمع مع سفيري فرنسا وألمانيا لدى لبنان وشكراه على البيان، وتمنيا ”استمرار لبنان على موقفه هذا، كما طلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدّم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقا“.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية أبلغ السفيرين ”أن موقف لبنان ثابت ونابع عن حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تشكل الضمان الأساسي لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة، خاصة أن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم“.

وأبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي أيضا عن امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن، وأنها ستتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار إلى الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية.

وقال الوزير إن ”الموقف اللبناني ليس موجها ضد روسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى صديقة، وإنما موقف مبدئي وراسخ اتخذه وسيتخذه لبنان في كل أزمة مشابهة“.