السلطات اليمنية تواصل جهودها لتحرير موظفي الأمم المتحدة المختطفين‎‎

تواصل السلطات اليمنية جهودها الرامية للتوصل إلى اتفاق مع مسلحين يشتبه بصلتهم بتنظيم ”القاعدة“، من أجل الإفراج عن خمس رهائن من موظفي الأمم المتحدة في اليمن. بينهم شخص أجنبي، مختطفين لدى المسلحين في إحدى مناطق المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، وسط تهديدات بقتلهم.

وقالت مصادر مطلعة في لجنة الوساطة الحكومية والقبلية لـ“إرم نيوز“، إن جهود التفاوض مستمرة مع الخاطفين لليوم الـ15 على التوالي، بعد فشل الجولات السابقة التي طالب فيها المسلحون بفدية مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار، وإطلاق سراح معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موقوفين بتهم متعلقة بـ“الإرهاب“.

وذكرت المصادر أن محافظ محافظة أبين، اللواء الركن، أبو بكر حسين، أعطى للجنة الوساطة المكونة من مسؤولين محليين وشخصيات قبلية واجتماعية، مهلة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، كفرصة أخيرة للتفاوض مع الخاطفين، على أن يتم عقبها إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة دون أي شروط.

وأشارت المصادر إلى أن محافظ أبين هدد بإطلاق حملة عسكرية لتحرير الرهائن فور انتهاء المهلة المحددة.

وقالت المصادر إن المسلحين هددوا خلال جولات التفاوض في الأيام الماضية، بقتل المختطفين، بعد رفض مطالبهم.

من جانبه، أكد محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين، الخميس، خلال لقائه بالمنسق الإنساني لدى مكتب الأمم المتحدة في اليمن، عبدالناصر عوالي، أنه جرى تحديد موقع الخاطفين ومحاصرتهم، بتكاتف القوات الأمنية وقبائل المنطقة، وأن الـ24 ساعة المقبلة، ستشهد انفراجه، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتمكن مسلحون تعتقد المصادر أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، يوم الجمعة قبل الماضية، من اختطاف خمسة من موظفي مكتب الأمم المتحدة في اليمن، وهم: آكم سوفيول، بنغالي الجنسية، والمنسق العام محمد المليكي، والمنسق الأمني للمكتب مازن باوزير، ومرافقان اثنان لهم، جميعهم يحملون الجنسية اليمنية، غربي مديرية مودية بمحافظة أبين، أثناء عودتهم من مهمة رسمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الخميس الماضي، إنهم يواصلون العمل على إطلاق سراح الموظفين الذين اختطفوا تحت تهديد السلاح بمحافظة أبين.

وذكر أنه جرى مؤخرًا إطلاق سراح أحد موظفي الأمم المتحدة الذي كان مختطفًا بمحافظة مأرب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى جانب إطلاق سراح أحد الموظفين في منظمة غير حكومية، في حين يظل الموظفان الأمميان اللذان اعتقلا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قبل أشهر، رهن الاحتجاز.

ودعا إلى احترام امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها وإطلاقهما فورًا.