"سانا": مقتل 3 جنود سوريين بهجوم إسرائيلي على محيط دمشق

قتل ثلاثة جنود سوريين، في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: ”حوالي الساعة الواحدة و 10 دقائق من فجر اليوم (الخميس) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق“.

وأكدت الوكالة أن ”وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“.

وأضاف المصدر أن العدوان ”أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وكانت الوكالة قد أعلنت أمس أن هجوما إسرائيليا بالصواريخ استهدف عددا من النقاط في محافظة القنيطرة ما تسبب بوقوع بعض الأضرار المادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية على لسان مصدر عسكري قوله، أنه ”حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

وفي 17 شباط/ فبراير الجاري، استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.