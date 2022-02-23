الإمارات تدرج فردًا و5 كيانات ضمن قائمة إرهاب محلية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج فرد و 5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص، والكيانات، والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ إن مجلس الوزراء أصدر القرار الوزاري رقم /13/ لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد، و5 كيانات إرهابية، ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص، والكيانات، والتنظيمات الداعمة للإرهاب“.

وبحسب الوكالة تشمل القائمة عبده عبدالله دائل أحمد، أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم: ”العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية“، و“شركة الحظاء للصرافة“، و“معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير“، إضافة إلى الناقلة ”ثري /9109550 IMO/ 5، و“بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م“.

وقالت الوكالة الرسمية الاماراتية إن ”هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم ميليشيات الحوثيين الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين“.

وأكدت الوكالة، أن القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب، والنشاطات المصاحبة له.

وأكدت الوكالة أنه يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية بهذه الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة“.