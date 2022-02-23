أول تعليق رسمي إسرائيلي بشأن أوكرانيا.. إرضاء كييف وعدم إغضاب موسكو

أعلنت إسرائيل الأربعاء، عن موقفها بشكل رسميّ من الأزمة الأوكرانية، عبر إصدار بيان حفل بعبارات دبلوماسية ساعية إلى إرضاء كييف دون إثارة غضب موسكو، في الآن ذاته.

وأكدت تل أبيب في بيانها على دعمها لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن التنديد بالخطوات الروسية المتمثلة في اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، شرق أوكرانيا، لوغانسك ودونيتسك.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، البيان في أعقاب مشاوراتٍ لتقييم الوضع في أوكرانيا بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزراء الخارجية يائير لبيد، والدفاع بيني غانتس، والمالية أفيغدور ليبرمان، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، ومجلس الأمن القومي.

وأعربت إسرائيل في البيان عن قلقها بشأن تطورات الأزمة، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها منخرطة في حوار مع شركائها حول إعادة الجهود الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب ”تشاطر المجتمع الدولي قلقه بشأن الخطوات المتخذة في شرق أوكرانيا والتصعيد الخطير في الوضع“.

وأضافت أن إسرائيل تأمل ”في حل دبلوماسي يؤدي إلى الهدوء، وهي مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك“.

ويعد بيان وزارة الخارجية أول تعليق رسمي من إسرائيل حول أزمة أوكرانيا.

وأكدت إسرائيل أنها ”مستعدة وراغبة في نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا على الفور وفقا لاحتياجاتها وهي على اتصال بالسلطات الأوكرانية بشأن هذا الأمر“، مبدية قلقها بشأن ”آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في أوكرانيا“.

وحسب نص البيان، امتنعت إسرائيل عن ”اتخاذ موقف واضح تجاه الخطوات الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، خشية أي تطورات ميدانية قد تؤثر على العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تعتبر أن موقفها الصريح والواضح قد يعيق عملياتها الأمنية والعسكرية ضد إيران، في سوريا“.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت ظ“ قد قالت إن ”إسرائيل تجري مشاورات مكثفة لإصدار بيان إدانة حول دخول الجيش الروسي إلى المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا لوغانسك ودونيتسك؛ لكن دون إغضاب موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين“، موضحة أن ”المباحثات تجري بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وأنه من المتوقع أن تصدر تل أبيب في النهاية بياناً يتناول الخطوة الروسية“.