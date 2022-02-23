تقرير عبري: إسرائيل تخوض حربا مكشوفة مع حزب الله في سماء لبنان

قال تقرير عبري، إن سلاح الجو الإسرائيلي يخوض حربا مكشوفة مع حزب الله اللبناني على التحليق في سماء لبنان، مشيرا إلى أن ذلك من أجل جمع معلومات استخباراتية حول أنشطة الحزب.

وأوضح التقرير، الذي أعده موقع ”واللا“ العبري، أن ”الحزب اللبناني يسعى بدوره إلى وقف طلعات الطيران الإسرائيلي والطائرات دون طيار في الأجواء اللبنانية“.

ووفق التقرير فإن التقديرات في الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن ”الاحتكاك مع حزب الله في المجال الجوي اللبناني سيتصاعد، كما لا يستبعد إمكانية أن يقود ذلك إلى أيام قتالية إذا خرق حزب الله التوازن الناعم الموجود على طول الحدود“.

وفي سياق ذي صلة، وجه مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية، انتقادات لطريقة تعامل الجيش مع مُسيرات حزب الله اللبناني، وذلك على إثر اختراق إحدى المسيرات للحدود الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن ”تشغيل صافرات الإنذار في أعقاب دخول طائرة مسيرة تابعة لحزب الله إلى أجواء شمالي البلاد، يوم الجمعة الماضي، كان خللا عملياتيا“، وفق موقع ”واللا“.

وأوضح المسؤولون، أن تحقيقا أوليا أظهر أن ”الجيش الإسرائيلي أدرك قبل تجاوز الطائرة المسيرة للحدود أنها لا تشكل خطرا على سكان شمال إسرائيل وأنها تحمل كاميرا في أسوأ الأحوال“.

ونقل الموقع عن أحد المسؤولين الأمنيين قوله، إنه ”تمت متابعة مسيرة حزب الله منذ أن ارتفعت في الجو وقبل أن تتجاوز الحدود، وجرى تقييم سريع للوضع في الجيش الإسرائيلي الذي أدرك عدم خطورة الموقف“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي ”لم يكن ينبغي أن يهتز الشمال كله بصافرة إنذار، وما حدث في حينه أمر غير مقبول“، مشيرا إلى أن الجيش يمتلك حلولا أخرى لمثل هذه الأحداث.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنه ”إذا أدرك حزب الله أنه مقابل أي طائرة مسيرة سيجعل الشمال كله مُستنفر، فإنه سيواصل تحدي إسرائيل“.

وأشار الموقع العبري، إلى أن ”الانتقادات الموجهة للجيش الإسرائيلي بهذا الشأن تزايدت في الآونة الأخيرة“، لافتا إلى أنه ”كان من الواضح أن مهمة مسيرة حزب الله تنفيذ عملية استفزاز من أجل إحداث انتصار إدراكي“.

ونقل الموقع، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: ”لهذا السبب تقرر إطلاق طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) فوق بيوت قيادات في حزب الله بالضاحية الجنوبية في بيروت“، لافتةً إلى أن ذلك يمثل رسالة إسرائيلية للحزب أن طائرات الجيش بإمكانها أن تصل إلى أي مكان.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الجمعة الماضي، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان ودخلت أجواء الدولة العبرية، فيما أكد حزب الله اللبناني في وقت لاحق مسؤوليته عن إطلاق المسيرة.