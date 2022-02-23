لبنان يعلن إحباط ثلاث عمليات تفجير لتنظيم داعش في الضاحية الجنوبية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إحباط خطط لثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش، تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد مراكز دينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية بسام المولوي، خلال مؤتمر صحافي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، إن ”جماعة إرهابية تكفيرية جندت شبابا في لبنان من جنسية فلسطينية حتى ينفذوا عمليات تفجير كبيرة بأحزمة ناسفة ومتفجرات“.

وأوضح أن التفجيرات في حال حصولها كانت ”ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا“، معتبرا أن إحباطها يشكل ”نموذجا عن الأمن الاستباقي الناجح“.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تمكنت من تجنيد مصدر داخل ”مجموعات“ تعمل لصالح التنظيم المتطرف.

وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سوريا.

وتولى المشغل التواصل والتنسيق للهجمات مع المصدر الذي جنّدته قوى الأمن الداخلي.

وفي الـ7 من شباط/ فبراير، تبلّغ الأخير تعليمات بـ“تنفيذ ثلاث عمليات ”انغماسية“ متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت ضد ثلاثة أهداف حددها بمجمّع الكاظم في حي ماضي، وحسينية الناصر في الأوزاعي، ومجمع الليلكي.

وتم تبلغه لتعليمات بعد أيام من تسلمه ثلاث سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغا ماليا، وفق قوى الأمن الداخلي.

وفي الـ16 من شباط/ فبراير، طلب المشغّل تنفيذ ”العمليات الانغماسية في الأيام القليلة القادمة“ و“تسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة على أن تكون الراية (راية داعش) خلفهم يعلنون خلاله أن العملية هي وفاء لدماء الخليفة أبو ابراهيم القرشي“.

وقتل زعيم التنظيم المتطرف ليلة الثالث من شباط/فبراير، خلال عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا.

وحددت قوى الأمن الداخلي هوية أربعة أشخاص شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، مقيمين في مخيم عين الحلوة. وتم وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية.

ويعد مخيم عين الحلوة أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان ويعرف عنه إيواؤه مجموعات جهادية وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات تبنى مسؤولية عدد منها جهاديون واستهدفت بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها اعتداء انتحاري مزدوج في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تبناه داعش.