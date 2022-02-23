يرافقه 5 وزراء.. حميدتي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، على رأس وفد رفيع اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك بين الدولتين.

وحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الحكومة الروسية، لكنه لم يشر لمدة الزيارة أو تسمية المسؤولين الروس الذين سيلتقيهم الوفد.

ويرافق حميدتي في الزيارة كلٌّ من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبوبكر عمر البشرى، ووزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي.

وقال البيان، إن ”زيارة حميدتي والوفد المرافق له تأتي في إطار تبادل الرؤى والتباحث حول سبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين السودان وروسيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأضاف أنه ”من المقرر أن يُجري الوفد مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا“.

وتربط السودان وروسيا علاقات عسكرية وطيدة، عبر اتفاقيات مشتركة متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين.

وسبق أن كشف وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، في يونيو/ حزيران الماضي، عن وجود أربع اتفاقيات بين السودان وروسيا، تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان، وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية إلى الموانئ السودانية، وإنشاء مركز دعم لوجستي روسي في السودان.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني، وسط أوضاع اقتصادية صعبة، وقرر مجلس السيادة الانتقالي الأحد الماضي، إلغاء قرار زيادة أسعار غاز الطهي بعد ساعات فقط من إصداره.

وأعلنت وزارة الطاقة والنفط في تصريح صحفي، إلغاء الزيادة في أسعار غاز الطهي، وقالت ”تقرر إلغاء القرار بعد أن صدرت توجيهات من مجلس السيادة ووزارة المالية“، إذ سيتم اعتماد السعر السابق إلى إشعار آخر.

ويواجه السودان زيادات مستمرة في أسعار الخدمات الرئيسة، إذ طبق أخيرًا زيادات في الكهرباء والوقود.

وكانت السلطات السودانية تراجعت في وقت سابق يوم الأحد، عن رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية؛ بسبب الرفض الواسع لها من قبل القطاعات الطبية والمواطنين.