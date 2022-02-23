إسرائيل تشن هجوما صاروخيا في محيط القنيطرة السورية

قالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات الإسرائيلية شنت هجوما صاروخيا في محيط محافظة القنيطرة تسبب في أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ على لسان مصدر عسكري قوله :“ حوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة ، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

ولم يصدر تصريح حول العملية العسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي حتى ساعة إعداد التقرير.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي تشهده الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 شباط الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، أنه ”في حوالي الساعة 11:35 من ليل يوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق“.

وأكد المصدر أن الهجوم ”أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الإسرائيلي ”استهدف قيادات أمنية وعسكرية“، دون مزيد من التفاصيل.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبري استهدف في التاسع من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.