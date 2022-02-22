العراق.. جلسة حاسمة للمحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس الجمهورية

تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، غدا الأربعاء، جلستها الخاصة بالحكم بدستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مرة ثانية.

وأخفق البرلمان العراقي، في جلسته التي عقدت في التاسع من الشهر الماضي، في اختيار رئيس جديد للجمهورية، بسبب مقاطعة قوى ”التحالف الثلاثي“، للجلسة، إثر وقف المحكمة الاتحادية، إجراءات ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لاتهامه بالفساد المالي والإداري.

و“التحالف الثلاثي“ متشكل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، ومحمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزب الديمقراطي، برئاسة مسعود بارزاني، حيث اتفق هذا التحالف على تسلم المناصب الرئاسية في البلاد (الجمهورية، والبرلمان، والحكومة).

وعقب إبعاد المحكمة الاتحادية، مرشح الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، سعى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى إنقاذ حليفه مسعود بارزاني، بفتح باب الترشح مرة ثانية، للمنصب، حيث رشّح الأخير، ريبر أحمد، للمنصب الرئاسي.

غير أن قانونيين ونوابا في البرلمان، اعتبروا الخطوة غير دستورية، إذ ينص الدستور العراقي، على أن رئيس الجمهورية، يُنتخب خلال مدة 30 يوما، من أول جلسة للبرلمان الجديد، الذي عقدها الشهر الماضي.

وستعقد المحكمة الاتحادية جلستها يوم غد الأربعاء، للبت في هذا النزاع القانوني، وفي حال قررت عدم دستورية فتح باب الترشح مرة ثانية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيخسر المنافسة على منصب الرئاسة، وهو ما يرفع حظوظ رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، المرشح هو الآخر، عن حزب الاتحاد الوطني.

وتوقع النائب في البرلمان، باسم خشّان إن ”يوم غد عند الساعة الحادية عشرة صباحا، حددت المحكمة موعد الجلسة الخاصة بفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة مرة ثانية“.

وتوقع خشان الذي أقام تلك الدعوى، أن ”المحكمة ستحكم بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة مرة ثانية“، موضحا أن ”الدعوة لا تستهدف أي حزب أو مكون سياسي“.

وتابع في تصريح لوكالة ”ناس نيوز“ أنه ”ليس من المهم تضرر حزب معين، بل الأهم هو عدم اختراق الدستور، وأن تكون القرارات متوافقة معه، أما تضرر هذا الحزب أو ذاك فنحن لسنا معنيين به“، مشيراً إلى أن ”المحكمة لو قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب، (فتح باب الترشيح) سيكون مصير الأسماء التي تم قبول ترشيحها مؤخراً باطلة“.

ومن شأن هذا السيناريو لو حصل بالفعل، تهديد مصير ”التحالف الثلاثي“ بسبب عجز أحد أقطابه عن إيصال مرشحه للرئاسة.

وتعكس هذه التطورات حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وتراجع الكتل الموالية لإيران.