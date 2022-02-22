غضب في غزة بعد اعتداء شرطة حماس على بائع متجول

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو مصوّرا يظهر اعتداء رجال أمن في غزة، على بائع متجول بالهروات، وسط تجمع عدد من المواطنين.

وضجّت مواقع التواصل بتعليقات غاضبة، تنتقد تصرّف عناصر الأمن في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في غزة، وقال محمد قيطة على صفحته عبر ”فيسبوك“، “ الصديق شعبان شراب، خريج هندسة من جامعة فلسطين يعني مهندس، الذي تم الاعتداء عليه وعلى بسطته التي تعيله هو وأسرته اليوم، ذنبه الوحيد أنه ليس ابن لمسؤول أو قيادي أخضر، ذنبه أنه قرر أن يرضى بحاله ويرضى بأقل مستوى وتعالى على نفسه، ذنبه أنه لم يفكر بالانتحار ضجراً من واقعه“.

أما محمد القصّاص، فقال على صفحته، ”الاعتداء الوحشي من قبل #بلدية_خانيونس وشرطتها، الشاب شعبان شراب الذي تم الاعتداء على بسطته اليوم وإزالتها خريج هندسة من جامعة فلسطين“.

من جانبه، قال مدير شرطة محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة علي القدرة، إنه ”أثناء قيام الشرطة بواجبها في تنظيم أسواق محافظة خانيونس، الثلاثاء، تم العمل على نقل سوق الجوالات من منطقة القلعة لمنطقة السكة وسط المدينة“.

وأضاف القدرة في تصريحٍ لإذاعة ”الأقصى“، أنها قد ”حدثت مشادة بين موظفي البلدية وأحد أصحاب البسطات على إثرها قام الأخير برفع عصا مظلة البسطة على موظف البلدية، فتدخلت شرطة البلدية لمنع الاعتداء“.

وأوضح القدرة أنه ”تم تشكيل لجنة تحقيق من إدارة الأمن الخاص؛ للوقوف على حيثيات الحدث، وقد استمعنا لإفادة المواطن صاحب البسطة، وأن الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة مجتزأة ومقتطعة أثناء سحب الماسورة من يد المواطن“.

وتثير ممارسات حماس غضب الفلسطينيين في غزة، ففي يوليو/ تموز الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، وفاة موقوف في سجونها، بعد تدهور حالته الصحية.

وفجرت الحادثة غضبا واسعا في صفوف النشطاء الفلسطينيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تكرار حوادث الوفيات داخل سجون أجهزة أمن حماس في قطاع غزة.

واعتبر بعض النشطاء أن مثل هذه الحوادث: ”تثير تساؤلات حول ظروف احتجاز واعتقال الموقوفين في سجون حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ سنوات“.