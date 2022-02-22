"توتر" متصاعد بسجون إسرائيل.. إضراب جديد عن الطعام ونادي الأسير يحذر

صعّد الأسرى الفلسطينيون، يوم الثلاثاء، خطواتهم الاحتجاجية، رفضا لـ“الممارسات الإسرائيلية“ بحقهم، و“تنصل“ إدارة السجون من الاتفاق الموقع معهم، وسط حالة من ”التوتر الشديد“ تسود السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مقتضب، أن الأسرى الفلسطينيين ”قرروا اليوم خوض إضراب جزئي عن الطعام في كافة السجون الإسرائيلية ليوم واحد، في إطار البرنامج التصعيدي لمواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية بحقهم“.

بينما قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، إن ”الأسرى الإداريين المرضى في سجن عوفر قرروا مقاطعة الدواء، احتجاجا على اعتقالهم الإداري وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون“.

وأكد النادي في بيانه المقتضب، أن ”الأسرى الفلسطينيين مستمرون بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 53 على التوالي“.

ومنذ أيام قرر الأسرى البدء بخطوات تصعيدية تدريجية تشمل كافة السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على ”تنصل إدارة السجون الإسرائيلية من الاتفاق الذي وقعته مع الأسرى بعد عملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع“.

وأمس الاثنين، أقدم أحد الأسرى الفلسطينيين على توجيه لكمات وضربات لاثنين من السجانين الإسرائيليين في سجن ”عوفر“، ما أدى إلى إصابتهما بجراح طفيفة.

بينما أكد نادي الأسير أنه ”في أعقاب الحادثة قامت إدارة السجون بعملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن نفحة، وتحديدا قسم 10 بعد المواجهة التي جرت بين أحد الأسرى والسجانين“.

وأضاف نادي الأسير: ”تم تنفيذ عملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن نفحة، كما تم الاعتداء بالضرب على الأسرى، وكذلك عزل قسم منهم“.

وأوضح أنه ”لا يوجد تفاصيل عن مصير الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة بعد عمليات القمع التي نفذت بحقهم“.

وشدد نادي الأسير في بيانه، على أن ”إدارة السجون الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، لا سيما في ظل حالة التوتر الشديد داخل السجون وتعزيز وحدات القمع“.

ولفت إلى أن ”حالة من التوتر الشديد تسود السجون لليوم السادس عشر على التوالي، بعد إقدام إدارة السجون على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في الفورة“، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وذلك في أعقاب عملية فرار الأسرى الستة.

وبحسب البيان، تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف ممارساتها ضد الأسرى الفلسطينيين، وصعدت من سياسة التضييق عليهم.

وأشار إلى أن الأسرى يغلقون الأقسام، ويمتنعون عن الخروج للفحص الأمني اليومي وللساحات، ما دفع إدارة السجون الإسرائيلية إلى تعزيز وجود وحدات قمع السجون.

وأشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، نحو 4500 أسير وأسيرة، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا.