السودان يندد ببدء إثيوبيا توليد الطاقة من سد النهضة

أكد السودان الإثنين، أن بدء تشغيل إثيوبيا توربينات توليد الكهرباء من سد النهضة يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا.

وجدد السودان، موقفه فى ملف سد النهضة المتمثل فى ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الذي يقوم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى آذار/مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث.

وقال بيان لفريق مفاوضات سد النهضة، إن السودان يؤكد موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني و الإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.

وأفاد أن السودان أخذ علمًا بما جاء في بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر فى 20 يناير الماضي، والذي تم نشره على صفحته في منصة تويتر، لا سيما توضيح آبي أحمد بأن إثيوبيا تعتقد أن سد النهضة يعّد مثالا جيدًا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير.

وأضاف أن السودان يرى ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقة على الأرض.

وأكد أن مشاركة حكومة بلاده فى جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ في الخرطوم فى آذار/ مارس 2015 .

ودشنت إثيوبيا رسميا يوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من ”سد النهضة“.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه ”بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية“، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق الأحد.

ويعد البدء في توليد الطاقه الكهربائية من سد النهضة مرحلة هامة من المشروع المتنازع عليه مابين السودان، ومصر، وإثيوبيا، والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة من خلال تشغيل توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخرا.

وقام آبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية.

وكشف مسؤولان إثيوبيان عن موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق، بينما تخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر المشروع على حصتهما من المياه.