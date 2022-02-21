الحكومة السودانية تبدي استعدادها لتسهيل مهمة خبير حقوق الإنسان

أكدت الحكومة السودانية، الإثنين، استعدادها لتقديم الدعم، من أجل تسهيل مهمة الخبير الخاص بحقوق الإنسان بالسودان أداما دينغ.

واستقبل وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو، الإثنين، دينغ، الذي يزور السودان في الفترة من 20-24 شباط/ فبراير الجاري.

وأكد وزير العدل المكلف استعداد حكومة السودان لتقديم كافة الدعم والمساعدات لتسهيل مهمته، مثمنا جهوده المبذولة في سبيل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، بعد تعيينه خبيرا معنيا بأوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية سعت للوفاء بتعهداتها الواردة في المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية لعام 2019، لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، وإيقاف الحرب وبناء السلام العادل والشامل والمستدام.

وقال إن ”الحكومة دعمت الانتقال السياسي السلمي للسلطة، وإنهاء النزاع بتوقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020، مع حركات الكفاح المسلح لوقف النزاعات، ونبذ جميع أشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب“، وفقا لما ورد في الوثيقة الدستورية.

كما التزمت بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.

وقال جمعة الوكيل الإعيسر، رئيس إدارة حقوق الإنسان، مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، إن ”زيارة الخبير الخاص بحقوق الإنسان تتلخص في التأكد من الادعاءات، والمزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال التظاهرات التي انتظمت البلاد منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ورفع تقرير بشأنها لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2022، وتقديم الإحاطة الشفوية عن مجريات الأحداث وحالة حقوق الإنسان في آذار/مارس 2022“.

ووصل الخرطوم، الأحد، دينغ، وذلك في أول زيارة رسمية له، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء على طلب السلطات السودانية.

كما سيلتقي مقرر حقوق الإنسان الأممي، خلال زيارته التي تمتد أربعة أيام مع كبار مسؤولي الحكومة السودانية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عيّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أداما دينغ، خبيرًا للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان.

‏وقتل شخص يوم الأحد، خلال احتجاجات جديدة خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، ضد الحكم العسكري.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ”مقتل فيصل عبدالرحمن، 51 سنة، عقب إصابته بطلق ناري في الصدر داخل مستشفى في العاصمة السودانية الخرطوم“.