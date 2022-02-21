إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا.. وإلغاء اجتماعه مع السيسي بالقاهرة

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الإثنين، إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في بيان، إن ”نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة“.

ولفت الشبول إلى أنه ”جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني“.

وأضاف البيان أن ”رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكول الصحي المقرر“.

وبدأ الخصاونة يوم الأحد، زيارة رسمية لمصر، وحضر اليوم الإثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في القاهرة.

وقال الخصاونة خلال الاجتماع، إن ”العلاقات الأردنية المصرية إستراتيجية وتاريخية، وهناك تطابق في وجهات النظر والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية“.

وأضاف أن ”الأردن ومصر وقيادتيهما يتم استهدافهما من قوى الشر المؤدجلة بالسوداوية على خلفية تمسكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنية والقومية“.

ولفت الخصاونة إلى أن ”استهداف الأردن ومصر يأخذ أشكالا متعددة، تارة عبر الإعلام وتارة أخرى عبر تسريبات من جهات ومنظمات مشبوهة كما حصل في تسريبات وثائق باندورا“.

وتابع ”سنبقى عصيين على الاستهدافات التي لن تنال منا ومن وعي وعقول شعوبنا“.

وأكد الخصاونة ”الاتفاق على متابعة نتائج زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأخيرة إلى مصر بتكامل سياحي في منطقة البحر الأحمر“.