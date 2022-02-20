الأردن يكشف تعرض الديوان الملكي وعدة مؤسسات لهجمات سيبرانية مرتبطة بـ 40 دولة

قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، أحمد ملحم، الأحد، إن الديوان الملكي وأجهزة أمنية ومؤسسات حكومية تعرضت العام الماضي لمئات الهجمات السيبرانية المرتبطة بـ ”40 دولة“ .

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن الأردن تعرض خلال عام 2021 لـ897 هجوما سيبرانيًّا موثَّقاً لدى المركز الوطني للأمن السيبراني، باستثناء الهجمات التي لم توثق وتتلقَّى الجهات المختصَّة إبلاغاً بها، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأوضح ملحم أن أبرز الجهات التي استهدفتها هجمات سيبرانية خلال عام 2021 في الأردن هي المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، والديوان الملكي الهاشمي، ومواطنون، ومؤسسات عامة وخاصة.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تتراوح في شدَّتها ما بين هجمات معقدة ”بمعنى تلك الهجمات التي تقف وراءها دول ومنظَّمات، أو هجمات يقوم بها أفراد وهواة“.

وقال إن المعطيات أكدت أن معظم الهجمات السيبرانية على الأردن العام الماضي جاءت من 40 دولة حول العالم، مؤكدا صعوبة تحديد الدولة التي صدر منها الهجوم حيث قد يستخدم المهاجم بنية تحتية في أي دولة كانت، وأن الهجمات استهدفت الشبكة الداخلية وأنظمة التشغيل لعدد من المؤسسات الرسمية والأفراد.

وأوضح ملحم أن الحوادث السيبرانية المسجلة لدى المركز بلغت 897 حادثا خلال 2021 حسب جهات التهديد، 34 بالمئة منها مرتبطة بالمستخدمين، و27 بالمئة كانت من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26 بالمئة مرتبطة بالجرائم السيبرانية، و13بالمئة مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة أو الإرهابية.

ودعا ملحم، المواطنين الذين يشعرون باختراق هواتفهم مراجعة المركز، مشيرا الى أنها لا توجد أي أضرار دائمة وراء تلك الاختراقات مع التأكيد أن معظم المؤسسات المستهدفة تعتمد على هدف اقتصادي من وراء الاختراق.

ولفت الشبول في هذا الصدد إلى أن الأردن تعرض إلى 240 هجوما سبيرانيا معقدا، أي ما نسبته 27 بالمئة من الهجمات في العام الماضي، مبينا أن هذه الهجمات استهدفت مؤسَّسات سيادية ورسميَّة وأمنيَّة وشركات قطاع خاص وأفرادا.

وقال: ”إن حرب المعلومات هي سمة هذا العصر، في ضوء تطوّر تقنيَّات الاتّصال وأدوات التواصل الرَّقمي، وكلَّما تطوَّرت أنظمة المعلومات حول العالم، كلَّما نشطت دول ومنظَّمات ومؤسَّسات وأشخاص لاختراق تلك الأنظمة“.