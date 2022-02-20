تزامنا مع زيارة مسؤول أممي.. تظاهرات جديدة في الخرطوم

فرقت القوات الأمنية بالعاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات جديدة ضمن سلسلة الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري، والمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية إلى التحول الديموقراطي.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن آلاف المحتجين القادمين من جنوب الخرطوم وصلوا إلى منطقة شروني الشهيرة، وبعد اشتباكات بالحجارة مع القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه في مواجهة المتظاهرين، أفلحت مواكب المحتجين في كسر حاجز الطوق الأمني، وأجبرت القوات العسكرية على الانسحاب.

وأكد شهود العيان تقدم المتظاهرين جنوبا باتجاه القصر الرئاسي قبل أن تتصدى لهم مجددا القوات الأمنية عند تقاطع شارعي ”القصر والسيد عبد الرحمن“، مشيرين إلى تراجع حدة القمع من قبل القوات الأمنية حيث اختفت مظاهر مطاردة المحتجين على الشوارع الجانبية.

وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع زيارة مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، أداما دينغ، الذي وصل الخرطوم في أول زيارة رسمية له، بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء على طلب السلطات السودانية.

وسيلتقي مقرر حقوق الإنسان الأممي خلال زيارته التي تمتد إلى أربعة أيام مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورؤساء كيانات الأمم المتحدة، والدبلوماسيين، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أداما دينغ، خبيرًا للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيعقد مقرر حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارته للسودان يوم 24 فبراير/ شباط الجاري في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم.

إلى ذلك قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اليوم الأحد إن ”جدول زيارة دينغ، يشير إلى اختصار المقابلات على ممثلي السلطة الانقلابية وبعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية“.

وأكدت أن ”الجدول المعلن يخلو حتى الآن من أي تداول مع القوى الثورية الحية التي تنازل السلطة الانقلابية في الشوارع ومؤسسات العمل العامة والخاصة“.

من جهته قال المكتب الموحد للأطباء السودانيين، إن المعتقلين السياسيين قرروا اليوم الأحد الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بإطلاق سراحهم غير المشروط.

وحمل الأطباء في بيان الأحد السلطات مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين في حال حدوث أي مضاعفات صحية مترتبة على الإضراب عن الطعام.