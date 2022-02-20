"حماس" تنفي تصريحات إسرائيلية بحدوث تقدم في ملف تبادل أسرى

نفت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأحد، صحة تصريحات إسرائيلية تفيد بتقدم المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى بين الجانبين.

ونقلت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، عن عضو المكتب السياسي للحركة، زاهر جبارين، قوله إنه ”لا يوجد أي تقدم في الملف حتى اللحظة، بسبب عدم تقديم الحكومة الإسرائيلية لأي خطوات جدية“.

واعتبر جبارين أن ”المعلومات التي تصدر بين الحين والآخر بهذا الشأن هدفها منع عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين بغزة من التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية“.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن ”هناك حالة غضب داخل إسرائيل بسبب عدم وجود نية لحل هذا الملف“، لافتًا إلى أن ”ذلك ظهر جليّا باستقالة أحد المسؤولين عن الملف قبل أشهر“.

وتحتفظ حركة حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014، أما الآخران فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

والسبت الماضي، قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب العمل، إميلي حيا مواتي، إن ”هناك تقدمًا في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين والمحتجزين المدنيين لديها“.

وأضافت مواتي أن ”هذه القضية حساسة وسرية، لكن هناك تحركات لن أفصح عنها، وأنا متفائلة جدّا بأنهم سيعودون إلى بيوتهم قريبًا“، وفق ما نقلت عنها القناة العبرية الـ12.

وسبق ذلك، اتهامات وجهها موشيه تال، المستقيل منذ ثلاثة أشهر من ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، للحكومات الإسرائيلية بتجاهل فرص حقيقية كانت يمكن أن تؤدي إلى صفقة أسرى.

وأفاد تال بأنه ”في خريف 2018 كان هناك تحرك مهم بملف الجنود الإسرائيليين بغزة، وأنه تم إبلاغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بأن هناك فرصة حقيقية للمناورة تسمح بالصفقة“، مستدركًا ”إلا أن هذه المبادرة تلاشت دون أي تحرك حقيقي أو ردة فعل من الحكومة وكبار المسؤولين في حينه“،

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، عن تال قوله إنه ”كان هناك فرصة أخرى في الصيف الماضي، حين ظهرت فرصة اختراق جديدة في الأشهر الأخيرة من ولاية نتنياهو، وإن مواقف الحكومة الإسرائيلية السابقة أفشلت الفرصة“.

يذكر أن مصر بذلت جهودًا كبيرة للدفع باتجاه إتمام صفقة تبادل الأسرى، إذ زارت القاهرة وفود إسرائيلية أمنية مختلفة لبحث القضية.