تقرير: إسرائيل ودول بالمنطقة تسعى لـ"اتفاقية دفاع" ضد تهديد المسيّرات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب ودولا في المنطقة تسعى لـ“تطوير اتفاقية دفاع مشتركة للحماية من تهديد الطائرات المسيرة“.

وبحسب تقرير للقناة الـ12 العبرية، نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ مساء السبت، فإن إسرائيل ”بدأت بالعمل على الاتفاقية مع دول حليفة بالمنطقة في أعقاب هجمات الطائرات دون طيار وصواريخ كروز على السعودية والإمارات ونُسبت إلى وكلاء إيران في اليمن والعراق“.

وأضاف التقرير أنه ”إذا تم التوصل إلى الاتفاق، يمكن للدول الأعضاء التي تحدد إطلاق مسيرات نحو دولة مجاورة، تحذير تلك الدولة والمساعدة في إسقاط الطائرة دون طيار“.

ولفتت القناة _التي لم تذكر مَصدرًا لتقريرها_ إلى أن ”الجهود تشمل جيرانا قريبين وبعيدين“، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وجاء التقرير بعد يومين من فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في إسقاط طائرة مسيرة صغيرة دخلت البلاد من لبنان، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاقها، كما يأتي التقرير في أعقاب عدد من الهجمات الأخيرة بطائرات دون طيار على القوات الأمريكية في العراق والإمارات.

ويأتي التقرير ،أيضا، إثر تصريحات لأمين عام حزب الله حسن نصر الله كشف فيها أن الحزب يقوم بتصنيع طائرات دون طيار في لبنان، إذ أعلن عن أن حزبه باتت لديه القدرة على تحويل آلاف الصواريخ التي يملكها إلى صواريخ دقيقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء الماضي، عن إسقاط الجيش الأمريكي لطائرتين إيرانيتين في العراق قد تكون وِجهتهما إسرائيل، لتنفيذ هجوم هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، أن “ الجيش الأمريكي أسقط طائرتين إيرانيتين دون طيار تم إطلاقهما من العراق“.

وأضافت القناة العبرية ”تشير الترجيحات إلى أن إطلاق الطائرتين جاء من داخل إيران، ومن ثم دخلتا العراق وهناك تم إسقاطهما“.

وتابعت أن الطائرتين الإيرانيين ”قد تكونان أطلِقتا بهدف الانفجار داخل إسرائيل“.

وأشارت إلى أنه ”بعد هذه الحادثة، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمؤسسة العسكرية بالاستعداد لإمكانية شن هجوم إيراني جديد“.

وأردفت هيئة البث ”كان“: ”تستعد إسرائيل لإمكانية تنفيذ هجوم إيراني باستخدام طائرة مسيرة من إحدى الجبهات المختلفة ومنها العراق أو دول أخرى“.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله ”إنه ليس من الصعب تنفيذ هجمات بطائرات إيرانية مفخخة ضد أهداف إسرائيلية“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه ”يجب أن يتم أخذ التهديدات على مَحمل الجد“، مؤكدًا أن ”الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع التهديدات بكل الوسائل الممكنة“.