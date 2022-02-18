إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات في مدينة نابلس، وقلقيلية، بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر، في بيان صحفي، إن ”طواقمه تعاملت مع 237 فلسطينياً أصيبوا بجراح مختلفة، وذلك في أعقاب المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط بمحافظة نابلس، شمال الضفة الغربية“.

وأوضح الهلال الأحمر أنه ”تعامل مع 71 إصابة من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس، منها 57 اختناقًا بالغاز، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى 6 حالات سقوط خلال ملاحقة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين“.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت أيضاً مع 16 إصابة، منها 2 بالرصاص المعدني، و14 اختناقًا بالغاز، في بيت دجن شرق نابلس.

ولفت الهلال الأحمر كذلك إلى أن طواقمه واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين وأماكن الأحداث؛ بفعل إغلاق القوات الإسرائيلية بعض الشوارع وتجريف أخرى.

وأكد الهلال الأحمر أنه تعامل أيضا مع إصابات بشكل مباشر بقنابل غاز، بالإضافة إلى 6 إصابات نتيجة سقوط على الأرض، وذلك في أعقاب ملاحقة الجيش الإسرائيلي لناشطين فلسطينيين تظاهروا في بلدة بيت دجن، وبيتا، بنابلس.

من جهة أخرى، ذكر الهلال الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي أعاق أيضاً وصول سيارات الإسعاف إلى مكان المواجهات؛ نتيجة تجريف الطرق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن ”المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن تشهد بشكل أسبوعي فعاليات شعبية رافضة للاستيطان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، صادرت إسرائيل لصالح الاستيطان مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى تنظيم الفلسطينيين مظاهرات احتجاجية على ذلك.

من جانب آخر، ذكرت وكالة ”وفا“ أن ”طفلا أصيب بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق، وذلك في أعقاب قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقيلية“.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن ”الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بعيار حي في الفخذ، كما أصيب مواطن بجراح جراء سقوطه خلال ملاحقة الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين، وتم نقلهم إلى المستشفيات“.