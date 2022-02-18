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طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء بيروت
تاريخ النشر: 18 فبراير 2022 15:23 GMT
تاريخ التحديث: 18 فبراير 2022 17:00 GMT

طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء بيروت

أفاد شهود عيان ومراسلون، اليوم الجمعة، بتحليق طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. وتداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر: رويترز

أفاد شهود عيان ومراسلون، اليوم الجمعة، بتحليق طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في سماء العاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الطائرات الحربية أثناء تحليقها والتي صحبها صوت دوي مرتفع.

وجاء تحليق الطائرات الإسرائيلية بعيد إعلان جماعة حزب الله اللبنانية عبر تلفزيون المنار التابع لها أنها أطلقت طائرة مسيرة حلقت فوق إسرائيل 40 دقيقة قبل أن تعود دون أذى.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول طائرة يتم التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان.

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