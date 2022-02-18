أفاد شهود عيان ومراسلون، اليوم الجمعة، بتحليق طائرات حربية إسرائيلية على علو منخفض في سماء العاصمة اللبنانية بيروت.
وتداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الطائرات الحربية أثناء تحليقها والتي صحبها صوت دوي مرتفع.
طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض في سماء #بيروت#إرم_نيوز #لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/GLLFeVoinN
— إرم نيوز (@EremNews) February 18, 2022
وجاء تحليق الطائرات الإسرائيلية بعيد إعلان جماعة حزب الله اللبنانية عبر تلفزيون المنار التابع لها أنها أطلقت طائرة مسيرة حلقت فوق إسرائيل 40 دقيقة قبل أن تعود دون أذى.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول طائرة يتم التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان.