الثانية خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان ودخلت أجواء الدولة العبرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”طائرة مسيرة معادية صغيرة تسللت من ‎لبنان الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة ‎الجليل“.

وأضاف أدرعي، ”تم إطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية“.

وأشار في تغريدته، إلى أن ”تفاصيل الحادثة لا تزال قيد الفحص“.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن ”صافرات الإنذار دوت اليوم الجمعة، في منطقة الجليل الأعلى قرب المستوطنات الواقعة عند الحدود مع لبنان“.

ووفق موقع ”والا“ العبري، فإن ”صفارات الإنذار دوت لعدة مرات في منطقة الجليل، بعد محاولة طائرة دون طيار اختراق الأجواء الإسرائيلية“.

وأكد الموقع العبري، أنه ”بمجرد انطلاق صافرات الإنذار دخل سكان شمال إسرائيل، إلى الملاجئ“.

وفي السياق نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه ”تم رفع حالة التأهب“ في شمال إسرائيل بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء العربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، بعد أن تجاوزت حدود لبنان، مشيرا إلى أنه ”كان يتابعها حتى تمت عملية إسقاطها“.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن ”حزب الله يمتلك حوالي 2000 طائرة دون طيار، بعضها إيراني والآخر مصنع محليا بعد أن نقلت طهران إلى الحزب تقنية صناعتها“.

يشار إلى أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، أعلن في تصريحات إعلامية الأربعاء الماضي أنها ”أصبحت لدينا القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، كما بدأنا منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات“.

وتوجه نصر الله إلى إسرائيل، قائلا: ”أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وبدأنا ذلك، وحولنا صواريخنا إلى دقيقة“.

وأضاف: ”نحن بانتظارك وبعون الله ووعي المقاومة قد نكون أمام عميلة أنصارية 2″، متابعا: ”نقول للعدو الذي يبحث عن هذه الصواريخ ابحث قدر ما تريد ونحن ننتظركم“.

وقال: ”أعلن أننا اليوم ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات (واللي بدو) يشتري أهلا وسهلا“.