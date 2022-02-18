الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة عند الحدود الأردنية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إحباط محاولة تهريب لعدد كبير من الأسلحة قرب الحدود مع الأردن، تقدر بملايين الشواكل الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”تم إحباط محاولة تهريب 50 مسدسًا قرب الحدود الأردنية“.

‏‎وأكد أدرعي في تغريدات له عبر ”تويتر“، أنه ”في عملية ناجحة لقوات جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية وبتوجيه من استطلاعات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الأردنية تم العثور على حقيبتين تحتويان على 50 مسدسًا من أنواع مختلفة.

وأوضح أدرعي، أن ”هذه الأسلحة التي تمت مصادرتها يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية، وتقدر قيمتها بنحو 2 مليون شيكل“.

‏وأضاف: ”يعتبر هذا النشاط بمثابة نجاح آخر لقوات الأمن في تحديد مصادر الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي إلى جانب تدمير مسارات التهريب والمتاجرة بها“.

يعتبر هذا النشاط بمثابة نجاح اخر لقوات الامن في تحديد مصادر الاسلحة غير القانونية في الوسط العربي الى جانب تدمير مسارات التهريب والمتاجرة بها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 18, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط محاولة تهريب للأسلحة عبر الأردن، ففي أواخر العام الماضي تمكن الجيش الإسرائيلي من إحباط عدد من محاولات التهريب، واعتقال بعض العناصر التي قامت بهذه العملية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن.

وحسب بيان سابق صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد ”أحبطت قوات الجيش والشرطة عملية تهريب للأسلحة في منطقة الأغوار الأردنية“

ووفق البيان نفسه، فإن ”أجهزة الجيش الإسرائيلي والشرطة رصدت شخصين يشتبه بهما في المنطقة الحدودية مع الأردن بحوزتهما أسلحة“.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شخصين للاشتباه بضلوعهما ”في محاولة التهريب 11 سلاحا مختلفاً، منها ثمانية مسدسات وبندقيتا كلاشينكوف وسلاح M16.

وسبق هذه العملية أيضاً، إحباط الجيش الإسرائيلي تهريب 23 قطعة سلاح، واعتقلت عناصر كانت تحاول تهريبها عند الحدود الأردنية.

وفي سياق آخر، عثر مستوطنون إسرائيليون، يوم الخميس، على بقايا صاروخ أطلق من سوريا تجاه طائرات إسرائيلية، قبل حوالي أسبوع ونصف، حسب موقع عبري.

وذكر موقع ”مفزاك لايف“ أن مستوطنين عثروا أثناء تجولهم على بقايا صاروخ سوري سقط في مستوطنة ”شوماش“ شمال الضفة الغربية.

وحسب الموقع، يصل وزن الصاروخ المضاد للطائرات، إلى سبعة أطنان، مشيرا إلى أنه كُتبت عليه عبارات باللغة الروسية.