خلال لقائها عباس في رام الله.. بيلوسي تؤكد على "حل الدولتين" لإنهاء الصراع

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الخميس، على ”حل الدولتين“ كموقف ثابت لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقائها مع وفدها المرافق من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وشددت بيلوسي على ”التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين“، داعية إلى ”ضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدماً في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ”مواصلة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذه العلاقات“.

وطالب عباس، بـ“الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف النشاطات الاستيطانية والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون وخاصة في مدينة القدس“، داعيا في الوقت ذاته إلى ”وقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية“.

ولفت عباس إلى ”ضرورة الانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على إيجاد أفق سياسي للحل“.

وهذا اللقاء يعد الأرفع للرئيس الفلسطيني البالغ 86 عاما مع مسؤول أمريكي في السنوات الأخيرة.

وانهارت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، خصوصا بعد اعترافه بالقدس ”عاصمة موحدة“ لإسرائيل.

وجرت سلسلة من الاتصالات الأمريكية مع عباس والسلطة الفلسطينية منذ وصول الرئيس الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض العام الماضي.

وكانت بيلوسي قد التقت أيضا الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث أكدت أن الولايات المتحدة ”ملتزمة بالعمل على تحقيق حل الدولتين“.

وناقشت بيلوسي، خلال لقاءها مع بينيت، ”أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل، على رأسها الملف النووي الإيراني“.

في حين دعا بينيت إلى ”ضرورة استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، خاصة تمويل الولايات المتحدة للقبة الحديدية“، مؤكدا على ”دفء العلاقات بين أمريكا وإسرائيل“.