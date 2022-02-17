إسرائيل تعتقل فلسطينيا من غزة بتهمة نقل معلومات استخبارية لحماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اعتقل شابا فلسطينيا؛ بتهمة نقل معلومات لصالح حركة حماس، بعد أن دخل من قطاع غزة إلى إسرائيل مستخدما تصريحا لتلقي العلاج.

وقالت قناة ”I24 NEWS“ الإسرائيلية، إن ”الشاباك اعتقل شابا يدعى أحمد أبو النور (27 عاما)، من سكان غزة، بعد أن دخل إسرائيل بتصريح لتلقي العلاج الطبي واستخدمه لاحقا في نقل معلومات استخبارية إلى حماس“.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن ”التحقيق كشف أنه في عام 2009 تم تجنيد أبو النور في الجناح العسكري لحركة حماس، حيث شارك في تدريبات وأنشطة عسكرية ضد إسرائيل“.

وتابعت القناة، أن ”المعتقل كان نشطا أيضا في الجهاز السري للتنظيم، ومن المتوقع أن يرفع مكتب المدعي العام في لواء الجنوب لائحة اتهام ضده في محكمة بئر السبع المركزية“.

ونقلت القناة عن جهاز الشاباك الإسرائيلي تأكيده، أن ”جهاز الأمن العام يأخذ على محمل الجد أي نية لنشاط إرهابي وتجسس من قطاع غزة، وسيواصل العمل مع الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي للكشف المسبق عن أي نشاط عدائي من قبل المنظمات الإرهابية في غزة وإحباطه“، وفق البيان.

وانتقد الشاباك الإسرائيلي ما وصفه بـ“الاستغلال السيئ من قبل حركة حماس، بما في ذلك هيئة الأركان العامة وأجهزتها الأمنية السرية، لاستخدام التصاريح الإنسانية الممنوحة لسكان غزة للترويج لنشاط غير مشروع في إسرائيل“.

وتعلن إسرائيل بين الفينة والأخرى عن أحداث متشابهة متعلقة باعتقال فلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، تتهمهم السلطات الإسرائيلية بنقل معلومات استخبارية لصالح حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

كما سبق وأعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، نهاية العام الماضي، وضع يده على بنية تحتية تابعة لحماس في منطقة الخليل، كانت تدار من الخارج، بعد اعتقال أربعة من أعضائها من قرية صوريف في الخليل.

وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على بندقية ومبلغ مالي، بحوزة الخلية التي تم اعتقالها، وأنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار، ضد أهداف إسرائيلية.

وسبقها إعلان الشاباك، إحباط بنى تحتية واسعة النطاق لحركة حماس في الضفة الغربية، كانت تهدف لتنفيذ ”هجمات قاسية“ في إسرائيل، حيث تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا من حماس.