قناة عبرية: حسن نصر الله زار إيران قبل شهرين بشكل سري

كشفت القناة الإسرائيلية 12، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قام بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران من مخبئه السري إلى طهران، قبل شهرين، بشكل سري.

وأضافت القناة، في تقرير لها، أن ”الزيارة تضمنت نقاشات مع قيادات مع الحرس الثوري الإيراني، حول إمكانية شن إسرائيل هجمات ضد إيران، وإمكانية رد حزب الله على تلك الهجمات“.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإيرانيين أرادوا ترسيخ ضمانات لرد عسكري من ميليشيات حزب الله اللبناني على إسرائيل، في حال هاجمت الأخيرة منشآتها النووية في أي تصعيد محتمل.

وكان نصر الله، قال، أمس الأربعاء، إن ”جماعته المدعومة من إيران، تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة“، مشيرًا إلى إنها باتت تنتج الطائرات المسيَّرة.

وأضاف نصر الله في خطاب لأنصاره: ”أقول للعدو أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا المتواجدة عندنا إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأنا بذلك، وحولنا صواريخنا إلى دقيقة“.

وتابع: ”العدو يعرف أنه يصل إلى المقاومة سلاح نوعي من إيران، لذلك يحاول إيقاف ذلك من خلال القصف على سوريا“، مستدركًا بالقول: ”هناك مؤشرات على أن إسرائيل في مرحلة القوس الانحداري“، وفق تعبيره.

ونشرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أسماء 3 شركات لبنانية اتهمتها بتوريد مواد لمشروع حزب الله الصاروخي الدقيق التوجيه، في خطوة تهدف إلى إحداث ضغوط اقتصادية دولية عليها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان: ”حزب الله يُعرّض مواطني لبنان، والدولة اللبنانية، للخطر“. مضيفًا أن ”إسرائيل ستتصرف بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الدقيق الذي يعمل من قلب لبنان“.

ومن حين إلى آخر، تشن إسرائيل هجمات عسكرية، وغارات جوية، من خلال طيرانها الحربي على مناطق متفرقة من سوريا، بسبب ما تسمّيه تمددًا لعناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية، ما يشكل خطرًا أمنيًا على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية متفرقة يستخدمها مسلحو حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، على الأراضي السورية.