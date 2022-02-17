حماس تلوح بإجراء قانوني ضد تصنيف أستراليا للحركة "منظمة إرهابية"‎

لوحت حركة ”حماس“، اليوم الخميس، باللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد تصنيف أستراليا إياها كـ“منظمة إرهابية“، معبرة عن استنكارها للقرار الذي وصفته بـ ”الجائر والظالم“ للحركة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي، لـ ”إرم نيوز“، إن ”القرار الأسترالي خطير جدا“، معتبرا أن ”تصنيف دولة كأستراليا لحماس كمنظمة إرهابية يمثل تساوقا مع الرواية الإسرائيلية“.

وأضاف الهندي: ”حماس تأخذ شرعيتها من القانون الدولي والحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها السلاح“، لافتا إلى أن حركته ”تسعى لطرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية“.

وتابع الهندي: ”ما نقوم به حق وطني وتاريخي ودولي، ومن الواضح أن قرار أستراليا يأتي بدعم وضغط من اللوبي الإسرائيلي“، مستكملا: ”القرار ظالم وينقص من حق حماس بمقاومة الاحتلال“.

وعبر الهندي، عن استنكار حركته لمثل هذا القرار، مشيرا إلى أنه ضد القانون الدولي والإرادة الفلسطينية.

واستطرد الهندي: ”كان لدينا حراك قانوني ضد قرار بريطاني مماثل، وسيكون لنا حراك قانوني أيضا ضد القرار الأسترالي، وهذا حقنا الطبيعي“، مضيفا: ”مقاومة الاحتلال حق لنا وبكل الوسائل المتاحة“.

واليوم الخميس، أعلنت أستراليا اعتزامها تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي ”منظمة إرهابية“.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز: ”آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية“.

وأضافت أندروز: ”لا مكان في أستراليا لعقائد حماس البغيضة، ومن الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال“.

وفي تعقيبه على القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في تغريدة بـ ”تويتر“: ”أرحب بقرار أستراليا، تصنيف حماس، بأكملها، تنظيما إرهابيا“.

وأضاف بينيت: ”أشكر صديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على عمله من أجل ذلك، في أعقاب المحادثات التي أجريناها حول هذا الموضوع المهم، وهذه خطوة هامة أخرى في إطار الكفاح الدولي ضد الإرهاب“.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تغريدة بـ ”تويتر“: ”أرحب باستجابة حكومة أستراليا لطلب إسرائيل بضم حماس في قائمة المنظمات الإرهابية“.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من العام الماضي، قررت بريطانيا ضم الجناح السياسي لحركة حماس إلى القائمة السوداء، بعد نحو 20 عاما من حظر لندن الجناح العسكري للحركة.