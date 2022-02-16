وفد أردني رسمي يزور إيلات

وصل وفد رسمي أردني، يوم الأربعاء، إلى مدينة إيلات، للمشاركة بمؤتمر أردني إسرائيلي مشترك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، أن وفدا أردنيا برئاسة محافظ العقبة محمد الرفايعة، سيشارك في لقاء مشترك بين البلدين.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الهدف من المؤتمر هو ”تجديد التعاون الذي بدأ سابقا في عدة مجالات ونقاط تتعلق بمدينتي إيلات والعقبة“.

وأشارت إلى أن اللقاء ”سيشهد مشاركة مسؤولين من بلدية إيلات ووزارة الخارجية الإسرائيلية“.

وأضافت القناة، أن الاجتماع ”سيعزز من تفعيل اتفاقية وادي عربة، وتقوية التعاون المحلي المشترك في مناطق العقبة وإيلات والعربة“، مؤكدة أن هذا اللقاء ”سيكون مؤشرا على تحسن العلاقات بين الجانبين“.

في المقابل، نقلت صحيفة ”الغد“ الأردني، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن وفدا حكوميا رسميا زار إسرائيل يوم الأربعاء ”لبحث قضايا هامة“.

وأضاف المصدر أن ”الوفد الرسمي زار مدينة إيلات جنوب إسرائيل ضمن لقاء روتيني يتعلق بترتيبات المعبر الحدودي والأردنيين العاملين في إيلات“.

وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية تحسناً ملحوظا في الآونة الأخيرة، لا سيما في مجال الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة والمياه، وذلك بعد أن شابها التوتر خلال عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بحثا عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني حينها، إن ملك الأردن أكد خلال لقائه على ”أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، والعمل على تحقيق سلام شامل يضمن حل الدولتين“.

في وقت سابق، كشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية، بأنه سيتم ضح المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن، نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.

وأضافت الوزارة، أن ”الموافقة تمت على المسار الجديد، بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها تحتاج إلى واردات جديدة من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي، والذي يمد الغاز للأردن في نفس الوقت“.