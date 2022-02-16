"سانا": هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب دمشق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، أنه ”في حوالي الساعة 11:35 من ليل يوم الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق“.

وأكد المصدر أنه الهجوم ”أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم الإسرائيلي، ”استهدف قيادات أمنية وعسكرية“، دون مزيد من التفاصيل.